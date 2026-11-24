Німецький автовиробник Volkswagen офіційно представив найпотужнішу модифікацію кросовера T-Roc другого покоління. Нова версія T-Roc R отримала турбований бензиновий двигун, 48-вольтову гібридну систему, повний привід і спортивне шасі. Автомобіль розробляли з урахуванням досвіду, отриманого під час випробувань на гоночній трасі Нюрбургринг.

Під капотом встановлений дволітровий турбодвигун EA888 evo5 потужністю 333 к. с. і максимальним крутним моментом 420 Н·м. Він працює разом із семиступеневою роботизованою коробкою передач DSG та системою повного приводу 4MOTION.

Розгін до 100 км/год за 5 секунд

Завдяки системі Launch Control новий Volkswagen T-Roc R прискорюється з місця до 100 км/год лише за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

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Вперше серед моделей Volkswagen R новинка отримала 48-вольтову технологію Mild Hybrid. Електричний компресор покращує реакцію двигуна на низьких обертах, а система рекуперації накопичує енергію під час гальмування. Це дозволяє частіше вимикати бензиновий мотор під час руху накатом і зменшувати витрату пального.

Заявлена виробником витрата бензину становить від 7,9 до 8,3 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі.

Режим Drift і спортивне обладнання

Кросовер оснащений системою R Performance Torque Vectoring, яка може змінювати розподіл крутного моменту між задніми колесами. Це покращує керованість автомобіля під час швидкого проходження поворотів.

Також передбачені адаптивна підвіска DCC і три спортивні режими руху. Race налаштовує автомобіль для максимальної динаміки, Special адаптований до траси Нюрбургринг, а Drift дозволяє виконувати контрольовані заноси на закритих майданчиках.

Зовні T-Roc R відрізняється спортивними бамперами, заднім дифузором, чотирма патрубками вихлопної системи та 19-дюймовими колесами Zandvoort. За доплату доступні 20-дюймові ковані диски Warmenau та титановий вихлоп Akrapovič.

У салоні встановлені спортивні сидіння із синьою прострочкою, спеціальне кермо R Performance та цифрова панель приладів із можливістю відображення перевантажень, розподілу тяги й часу проходження кола.

Попередні замовлення Volkswagen T-Roc R у Німеччині відкрили 19 листопада 2026 року. Початкова вартість становить 59 995 євро. Інформації про офіційні ціни та терміни появи новинки в Україні поки немає.