П’ять хвилин біля зарядки і 80% батареї. Що вміє флагманський електро-SUV BYD для Європи

BYD представила в Європі Atto 8, свій флагманський електричний позашляховик із трьома рядами сидінь і запасом ходу понад 600 км. Головною особливістю став поєднаний з акумулятором нового покоління Blade Battery 2.0 комплекс швидкої зарядки Flash Charging, який поповнює батарею за лічені хвилини.

Габарити кросовера становлять 5040 × 1996 × 1760 мм. Задньопривідна версія Design RWD видає 456 к.с. і 365 Нм та розганяється до 100 км/год за 8 секунд. Її батарея ємністю 115 кВт·год забезпечує запас ходу до 600 км. Повнопривідна Excellence AWD з двома електромоторами має 764 к.с. і 775 Нм, розганяється до сотні за 4,6 секунди та проїжджає до 602 км.

Система Flash Charging заряджає батарею з 10 до 80% за 5 хвилин, а з 10 до 97% за 9 хвилин. Навіть при температурі мінус 30 °C зарядка з 20 до 97% займає 12 хвилин. Утім, такі показники можливі лише на спеціальних станціях великої потужності, і поки невідомо, коли подібна інфраструктура з’явиться в Європі, не кажучи вже про Україну.

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У салоні встановлено цифрову панель приладів на 10,25 дюйма, проєкційний дисплей на 26 дюймів і мультимедійний екран на 15,6 дюйма. Передні крісла й бічні місця другого ряду мають підігрів, вентиляцію та масаж. Багажник вміщує 270 л з піднятими сидіннями всіх рядів і до 1960 л зі складеними другим і третім рядами, а ще є передній багажник на 136 л. Версія Excellence AWD додатково отримала холодильник і аудіосистему DiSound із 21 динаміком.

Продажі в Європі стартують у першому кварталі 2027 року, ціни BYD поки не оголосила.

Для України це новина не абстрактна, адже BYD уже кілька місяців поспіль входить до лідерів ринку нових авто. Втім, варто не плутати моделі. В інших країнах під назвою Atto 8 продається гібридна версія, а європейський варіант повністю електричний. Чи надійде цей кросовер до України й за якою ціною, поки невідомо.