BMW готує електричний X7: найбільший позашляховик марки помітили на Нюрбургринзі

Компанія BMW випробовує новий електричний позашляховик iX7. Закамуфльований автомобіль помітили на гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині.

Новинка стане першою повністю електричною версією BMW X7 та найбільшим електричним позашляховиком у модельному ряду німецького виробника. Автомобіль розробляють на базі другого покоління X7, яке також отримає традиційні бензинові та дизельні двигуни.

Попри щільний камуфляж, на шпигунських фотографіях можна розгледіти особливості дизайну. BMW iX7 зберіг масивний кузов із високою лінією даху, характерний для великих трирядних позашляховиків. Передня частина отримала розділену оптику з вузькими денними ходовими вогнями та основними фарами нижче.

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В оформленні кузова помітні риси нової дизайнерської концепції BMW, хоча iX7 матиме більш традиційну зовнішність, ніж електричний iX3 сімейства Neue Klasse.

Задня частина прототипу вирізняється новими світлодіодними ліхтарями з двома горизонтальними смугами. Відсутність вихлопних труб підтверджує, що на випробуваннях перебувала саме електрична модифікація.

Одночасно BMW тестує наступне покоління бензинового X7 M60 із двигуном V8. Цю версію легко відрізнити за чотирма вихлопними трубами та відкритими повітрозабірниками в решітці радіатора.

Для порівняння, актуальний BMW X7 M60i оснащується 4,4-літровим двигуном потужністю 530 к. с. і розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди.

Очікується, що електричний iX7 отримає технології шостого покоління BMW eDrive, які вже використовуються в нових електромобілях бренду. Однак офіційні характеристики силової установки, ємність акумулятора та запас ходу виробник поки не розкрив.

Презентація нового покоління BMW X7 очікується у 2027 році. Поки невідомо, чи дебютує електрична модифікація одночасно з бензиновими версіями. Вартість BMW iX7 також не оголошена.