Huawei йде на європейський авторинок. AITO показала в Парижі чотири кросовери і назвала дату старту

Китайський преміальний автобренд AITO, створений Seres Group разом із Huawei, оголосив про вихід на європейський ринок восени 2027 року. На Паризькому автосалоні компанія показала одразу чотири моделі, кросовери AITO 9, 8, 7 і 6.

Електро чи з генератором

Усі чотири моделі випускають у Китаї в повністю електричних версіях і модифікаціях REEV. В останніх бензиновий двигун не крутить колеса, а працює як генератор, що підзаряджає батарею. Для Європи такі версії можуть бути особливо цікавими, адже додаткові мита ЄС на китайські автомобілі стосуються саме повністю електричних моделей.

Флагман AITO 9, який у Китаї відомий як M9, має довжину 5,28 м і видає до 666 к.с. До 100 км/год він розганяється за 4,6 секунди. Це трирядний позашляховик з активною підвіскою та задніми колесами, що підрулюють.

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Наймолодшою моделлю серії став компактніший дворядний AITO 6 завдовжки 4,96 м, розрахований на п’ятьох людей. Він має потужність 340 кВт в електричній версії й 345 кВт у варіанті REEV і розганяється до сотні за 5,2 секунди.

Що потрібно зробити до старту продажів

Перш ніж почати продажі, AITO має отримати європейську сертифікацію й адаптувати силові установки, шасі та системи допомоги водієві до місцевих вимог. Також потрібно додати багатомовне голосове керування та створити сервісну мережу. Компанія заявила, що прагне отримати п’ять зірок Euro NCAP для всіх моделей і дотримуватися європейських правил захисту персональних даних.

Великий гравець у Китаї

У Китаї AITO продала 426 тисяч автомобілів за 2025 рік і за цим показником стала найбільшим китайським преміальним автобрендом. Тепер компанія розраховує повторити успіх у Європі, де їй доведеться конкурувати з традиційними преміальними марками й іншими китайськими виробниками, які вже працюють на континенті.

Про вихід AITO в Україні компанія не повідомляла. Однак китайські електромобілі й гібриди в нас давно популярні, тож офіційна поява бренду в ЄС може зробити його моделі доступнішими й для українських покупців, зокрема з точки зору сервісу та запчастин.