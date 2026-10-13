Huawei выходит на европейский авторынок. AITO представила в Париже четыре кроссовера и назвала дату начала продаж

Китайский премиальный автобренд AITO, созданный Seres Group совместно с Huawei, объявил о выходе на европейский рынок осенью 2027 года. На Парижском автосалоне компания представила сразу четыре модели: кроссоверы AITO 9, 8, 7 и 6.

На электричестве или с генератором

Все четыре модели выпускаются в Китае в полностью электрических версиях и модификациях REEV. В последних бензиновый двигатель не приводит в движение колеса, а работает как генератор, подзаряжающий аккумулятор. Для Европы такие версии могут быть особенно интересны, ведь дополнительные пошлины ЕС на китайские автомобили касаются именно полностью электрических моделей.

Флагманская модель AITO 9, известная в Китае как M9, имеет длину 5,28 м и развивает мощность до 666 л.с. До 100 км/ч она разгоняется за 4,6 секунды. Это трёхрядный внедорожник с активной подвеской и подруливающими задними колёсами.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Самой молодой моделью серии стал более компактный двухрядный AITO 6 длиной 4,96 м, рассчитанный на пять человек. Он имеет мощность 340 кВт в электрической версии и 345 кВт в варианте REEV и разгоняется до сотни за 5,2 секунды.

Что нужно сделать до начала продаж

Прежде чем начать продажи, AITO должна получить европейскую сертификацию и адаптировать силовые установки, шасси и системы помощи водителю к местным требованиям. Также необходимо добавить многоязычное голосовое управление и создать сервисную сеть. Компания заявила, что стремится получить пять звёзд Euro NCAP для всех моделей и соблюдать европейские правила защиты персональных данных.

Крупный игрок в Китае

В Китае компания AITO продала 426 тысяч автомобилей в 2025 году и по этому показателю стала крупнейшим китайским премиальным автобрендом. Теперь компания рассчитывает повторить успех в Европе, где ей придётся конкурировать с традиционными премиальными марками и другими китайскими производителями, уже работающими на континенте.

О выходе AITO на украинский рынок компания не сообщала. Однако китайские электромобили и гибриды у нас давно пользуются популярностью, поэтому официальный выход бренда в ЕС может сделать его модели более доступными и для украинских покупателей, в частности с точки зрения сервиса и запчастей.