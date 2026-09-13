Плагин-гибриды протестировали в реальных условиях: результат сильно отличается от того, что показывают в рекламе

Плагин-гибриды долгие годы считались компромиссом между бензиновыми автомобилями и электромобилями. Новые данные показали, что в реальных условиях их выбросы значительно превышают заявленные.

В техническом паспорте автомобиля может быть указан расход топлива 1–2 л/100 км и чрезвычайно низкий уровень выбросов CO₂, но в реальных условиях показатели оказываются совсем другими. Особенно большая разница наблюдается у плагин-гибридов, или PHEV, которые можно заряжать от розетки.

По данным организации Transport & Environment, полученным на основе информации примерно о 220 тысячах таких автомобилей, зарегистрированных в ЕС в 2024 году, их реальные выбросы составляли в среднем около 145 г CO₂ на километр.

Официальный показатель для тех же автомобилей — всего 24 г/км. То есть на дорогах плагин-гибриды в среднем выбрасывают примерно в шесть раз больше CO₂, чем можно было бы предположить, исходя из паспортных характеристик.

Почему цифры настолько различаются

Причина кроется, прежде всего, в принципе расчета официальных расходов.

В ходе сертификации предполагается, что владелец будет регулярно заряжать автомобиль и значительную часть пробега будет преодолевать исключительно на электротяге. В реальной жизни так бывает далеко не всегда.

Исследование, охватившее более 457 тысяч европейских PHEV, показало, что на электроэнергии они в среднем преодолевают около 45,5 % общего пробега.

После разрядки аккумулятора автомобиль переходит на двигатель внутреннего сгорания. При этом ему приходится перевозить с собой не только ДВС и топливный бак, но и тяжелый аккумулятор, электродвигатель и другие компоненты гибридной системы.

В результате PHEV, который практически не заряжают, может оказаться вовсе не таким экономичным, как обещает его паспорт.

Большая батарея сама по себе не спасает

Современные плагин-гибриды всё чаще обладают запасом хода на электротяге свыше 100 км. Однако исследователи выяснили, что увеличение ёмкости аккумулятора автоматически не решает проблему.

Гораздо важнее то, как именно владелец использует автомобиль.

Если каждый вечер ставить автомобиль на зарядку и ежедневно проезжать, например, 40–60 км, бензиновый двигатель действительно может не запускаться несколько дней подряд.

Если же PHEV заряжают раз в неделю или даже реже, большую часть времени он фактически будет ездить как обычный автомобиль с ДВС.

Что следует учитывать украинцам

Для Украины плагин-гибрид выглядит особенно привлекательно. В городе можно ездить на электроэнергии, а во время дальних поездок не нужно планировать маршрут от одной зарядной станции до другой.

Но перед покупкой стоит честно ответить на один вопрос: есть ли возможность заряжать автомобиль практически каждый день?

Если дома или на работе есть зарядная станция, PHEV действительно может объединить преимущества электромобиля и обычного автомобиля.

Если же заправка будет происходить эпизодически, ориентироваться на рекламные показатели в 1–2 л/100 км не стоит. Реальный расход может быть в разы выше, а обычный полный гибрид в таком сценарии нередко окажется более простым и логичным решением.