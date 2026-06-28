В Китае создали краску, которая делает автомобиль похожим на «чёрную дыру»

Китайские исследователи разработали новое ультрачерное покрытие для автомобилей, которое поглощает более 99,9 % видимого света. Из-за этого окрашенный им автомобиль почти теряет привычные очертания: человеческий глаз хуже различает изгибы кузова, линии дверей и рельеф поверхности.

Подобный эффект ранее уже демонстрировался на концепт-карах, в частности с использованием материала Vantablack. Он способен поглощать ещё больше света, однако имеет существенные практические ограничения: сложное производство, высокую стоимость и недостаточную прочность для повседневного использования на автомобилях. Именно поэтому такие решения до сих пор оставались скорее зрелищным экспериментом, чем реальной технологией для массового рынка.

Как работает ультрачерное покрытие

Новое покрытие, над которым работали специалисты Nippon Paint China и группы NIPSEA, имеет иную структуру. В его основе — сочетание технической сажи и углеродных нанотрубок. Вместе эти материалы образуют микроскопическую неровную структуру с многочисленными углублениями и выступами. Когда свет попадает на такую поверхность, он не отражается сразу, а многократно рассеивается внутри структуры и почти полностью поглощается.

Именно поэтому кузов выглядит не просто чёрным, а почти «пустым». Автомобиль может напоминать плоскую тень или объект из компьютерной графики, в котором исчезли естественные блики и объём. Для дизайнеров это открывает интересные возможности, но для реальных дорог возникает очевидный вопрос безопасности: столь темный автомобиль может быть хуже заметен при определенных условиях освещения.

Важное преимущество новой технологии заключается в том, что её потенциально можно наносить с помощью обычного лакокрасочного оборудования, которое уже используется в автомобильной промышленности. Это отличает данную разработку от многих предыдущих ультрачерных материалов, которые были слишком хрупкими или сложными для масштабного производства.

Почему такие автомобили ещё не скоро появятся на дорогах

Первые испытания также показали, что покрытие сохраняет свои свойства после воздействия высокой влажности, температуры около 40 градусов и длительного контакта с водой. В то же время это ещё не означает, что такие автомобили скоро появятся в автосалонах.

Перед серийным применением материал должен пройти гораздо более обширные испытания: на устойчивость к ультрафиолету, царапинам, ударам мелких камней, коррозии, перепадам температур и многолетней эксплуатации. Только после этого производители смогут оценить, подходит ли данная технология для реальных машин, а не только для демонстрационных образцов.

Если эта разработка подтвердит свою надежность, она может заинтересовать не только автомобильные бренды. Ультрачерные покрытия необходимы в оптических приборах, телескопах, системах съемки, датчиках и космической технике — везде, где важно максимально уменьшить нежелательные отражения света.

Пока же речь идет о перспективной, но экспериментальной технологии. Она уже продемонстрировала впечатляющий визуальный эффект, однако путь от лабораторного покрытия до безопасного автомобильного лака для массового рынка может оказаться долгим.