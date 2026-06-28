У Китаї створили фарбу, яка робить автомобіль схожим на «чорну діру»

Китайські дослідники розробили нове ультрачорне покриття для автомобілів, яке поглинає понад 99,9% видимого світла. Через це пофарбована ним машина майже втрачає звичні обриси: людське око гірше розрізняє вигини кузова, лінії дверей і рельєф поверхні.

Подібний ефект раніше вже демонстрували на концепт-карах, зокрема з використанням матеріалу Vantablack. Він здатен поглинати ще більше світла, однак має суттєві практичні обмеження: складне виробництво, високу вартість і недостатню міцність для повсякденного використання на автомобілях. Саме тому такі рішення досі залишалися радше видовищним експериментом, ніж реальною технологією для масового ринку.

Як працює ультрачорне покриття

Нове покриття, над яким працювали фахівці Nippon Paint China та групи NIPSEA, побудоване інакше. У його основі — поєднання технічної сажі та вуглецевих нанотрубок. Разом ці матеріали формують мікроскопічну нерівну структуру з численними заглибленнями та виступами. Коли світло потрапляє на таку поверхню, воно не відбивається одразу, а багаторазово розсіюється всередині структури й майже повністю поглинається.

Саме тому кузов виглядає не просто чорним, а майже «порожнім». Автомобіль може нагадувати пласку тінь або об’єкт із комп’ютерної графіки, у якому зникли природні відблиски та об’єм. Для дизайнерів це відкриває цікаві можливості, але для реальних доріг виникає очевидне питання безпеки: настільки темний автомобіль може бути гірше помітним за певних умов освітлення.

Важлива перевага нової технології полягає в тому, що її потенційно можна наносити звичайним лакофарбовим обладнанням, яке вже використовується в автопромисловості. Це відрізняє розробку від багатьох попередніх ультрачорних матеріалів, які були надто крихкими або складними для масштабного виробництва.

Чому такі авто ще не скоро з’являться на дорогах

Перші випробування також показали, що покриття зберігає властивості після впливу високої вологості, температури близько 40 градусів і тривалого контакту з водою. Водночас це ще не означає, що такі автомобілі скоро з’являться в автосалонах.

Перед серійним використанням матеріал має пройти значно ширші тести: на стійкість до ультрафіолету, подряпин, ударів дрібного каміння, корозії, перепадів температур і багаторічної експлуатації. Лише після цього виробники зможуть оцінити, чи придатна технологія для реальних машин, а не лише для демонстраційних зразків.

Якщо розробка підтвердить свою надійність, вона може зацікавити не тільки автомобільні бренди. Ультрачорні покриття потрібні в оптичних приладах, телескопах, системах зйомки, сенсорах і космічній техніці — всюди, де важливо максимально зменшити небажані відбиття світла.

Поки ж ідеться про перспективну, але експериментальну технологію. Вона вже показала вражаючий візуальний ефект, однак шлях від лабораторного покриття до безпечного автомобільного лаку для масового ринку може бути довгим.