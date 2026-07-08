Hyundai Ioniq V: кіберпанк замість ретро-пікселів і запас ходу 620 км

Hyundai показав фінальну палітру кольорів для нового фастбека Ioniq V (Ioniq Venus), який готується до виходу на китайський ринок. Головна новина — модель повністю відмовляється від фірмового «ретро-піксельного» дизайну, характерного для глобальних електромобілів бренду, на користь локалізованої кіберпанк-естетики, розробленої китайською командою дизайнерів Hyundai.

Габарити та платформа

Автомобіль побудований на модульній архітектурі E-GMP і має довжину 4900 мм, ширину 1890 мм, висоту 1470 мм та колісну базу 2900 мм. Занижений силует фастбека отримав безрамкові двері та гостру світлову графіку передньої оптики.

Кузов розрахований одразу під дві силові установки — суто електричну (BEV) та з подовжувачем запасу ходу (EREV), що дозволяє охопити ширше коло місцевих покупців.

Вісім кольорів кузова

Презентована палітра налічує вісім варіантів забарвлення: Cyber Gold (кіберзолотий), Dimensional Purple (вимірний фіолетовий), Gamma Green (гамма-зелений) та Magnetic Grey (магнітно-сірий). Також доступні глянцевий і матовий Photon White, а завершують список Streamer Silver та Night Blade Black.

Hyundai Ioniq V буде доступний у 8 колірних варіантах.

Ці відтінки покликані підкреслити гострі геометричні лінії кузова, доповнені аеродинамічними колісними дисками Aero V та задніми ліхтарями зі «зоряною трасою» (dimensional star-track).

Технологічна начинка

Автомобіль отримав бортову мережу 800 В для швидкої зарядки та ефективної роботи електромоторів, а акумуляторні батареї постачає CATL. Раніше регуляторні документи розкрили ємність батареї 66,8 кВт·год, що забезпечує запас ходу 620 км за китайським циклом CLTC.

У салоні застосовано так звану «туманну» (nebula) концепцію оздоблення з надтонким 4К-дисплеєм діагоналлю 27 дюймів на всю ширину панелі та проєкційним дисплеєм cyber-eye. За обчислювальну потужність відповідає флагманський чип Qualcomm Snapdragon для цифрової кабіни, а функції автономного водіння реалізовані на базі софту Momenta ADAS — це має наблизити модель до рівня локальних конкурентів.

Модель вперше показали публічно на автосалоні в Пекіні 2026 року, а тепер бренд розкрив фінальний вигляд перед запуском. Для спільного підприємства Beijing Hyundai це важливий крок: за даними травня 2026 року, продажі бренду в Китаї все ще тримаються переважно на моделях з ДВЗ — лідирує Elantra з 2730 проданими авто (42% частки бренду), за нею йде кросовер Tucson (1486 од., +32,7% р/р), тоді як застарілий ix35 просів на 81,1% р/р, до лише 73 одиниць.

Ioniq V, з його локалізованим дизайном і сучасною електричною начинкою, має стати ключовою ставкою Hyundai у боротьбі за увагу китайських покупців на висококонкурентному ринку електромобілів.