Автоексперт порадив українцям закрити нижню частину радіатора взимку

Українським водіям в зимовий період рекомендується закривати нижню частину радіаторної решітки автомобіля, щоб захистити радіатор від корозії та забруднень. Про це розповів автоексперт Ігор Толуб’як . За його словами, в морози радіатор сильніше страждає від бруду і реагентів, ніж працює на охолодження мотора, тому проста накладка на бампер здатна продовжити термін служби системи охолодження.

«Взимку варто звернути увагу на нижню частину радіаторної решітки — її бажано по можливості чимось закрити», — пояснив Толуб’як. За його словами, під час їзди бруд потрапляє в нижню частину бампера, через прорізи, які є практично у кожного автомобіля. Там відбувається активна корозія алюмінію, і забиваються стільники. За словами експерта, взимку ці елементи радіатора практично ніякої ролі для охолодження не відіграють, машина через них не перегріється.

Експерт уточнив, що на ряді моделей вже передбачені штатні накладки на нижню частину бампера. Такий пластиковий щиток закриває нижній сегмент решітки і кріпиться на засувках без використання інструменту. Якщо заводської деталі немає, експерт рекомендує уточнити наявність нештатних захистів у дилерів і в магазинах або виготовити просту накладку самостійно — з м’якого пластику і з кріпленням на хомутах. За його словами, це знижує ризик передчасного виходу радіатора з ладу і дорогого ремонту в умовах активного застосування дорожніх реагентів взимку.