Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Читати
Авто

Автоексперт порадив українцям закрити нижню частину радіатора взимку

GSMinfo26.01.2026
0
Авто зима

Українським водіям в зимовий період рекомендується закривати нижню частину радіаторної решітки автомобіля, щоб захистити радіатор від корозії та забруднень. Про це розповів автоексперт Ігор Толуб’як . За його словами, в морози радіатор сильніше страждає від бруду і реагентів, ніж працює на охолодження мотора, тому проста накладка на бампер здатна продовжити термін служби системи охолодження.

«Взимку варто звернути увагу на нижню частину радіаторної решітки — її бажано по можливості чимось закрити», — пояснив Толуб’як. За його словами, під час їзди бруд потрапляє в нижню частину бампера, через прорізи, які є практично у кожного автомобіля. Там відбувається активна корозія алюмінію, і забиваються стільники. За словами експерта, взимку ці елементи радіатора практично ніякої ролі для охолодження не відіграють, машина через них не перегріється.

В тему

Експерт уточнив, що на ряді моделей вже передбачені штатні накладки на нижню частину бампера. Такий пластиковий щиток закриває нижній сегмент решітки і кріпиться на засувках без використання інструменту. Якщо заводської деталі немає, експерт рекомендує уточнити наявність нештатних захистів у дилерів і в магазинах або виготовити просту накладку самостійно — з м’якого пластику і з кріпленням на хомутах. За його словами, це знижує ризик передчасного виходу радіатора з ладу і дорогого ремонту в умовах активного застосування дорожніх реагентів взимку.

Читай нас в Telegram без реклами!


GSMinfo26.01.2026
0
Back to top button