Lynk & Co випустив доступний седан на 523 сили з витратою палива в 4 літри

Компанія Lynk & Co представила на світовому ринку повнопривідний гібридний автомобіль під назвою 10 EM-P. Він отримав три двигуни, функцію автопілота, може розганятися до 100 км/год за 5,1 секунди, а витрата палива становить 4,2 літра на 100 км.

Автомобіль побудований на базі платформи CMA Evo і отримав гібридну силову установку: 1,5-літровий ДВС 1.5T Evo (161 к.с.) і два електродвигуни (241 і 121 к.с.) з 3-ступінчастою КПП DHT. Загальна потужність становить 523 к.с., крутний момент — 755 Нм, час розгону до 100 км/год — 5,1 с, а витрата палива — 4,2 л. (CLTC). Що стосується АКБ, є два варіанти: на 18,4 і 38,2 кВтч з запасом ходу тільки на електротязі 120 і 240 км відповідно. Також є швидка зарядка — з 30 до 50% за 15 хвилин.

Розміри кузова складають 5050 x 1966 x 1487 мм, колісна база — 3005 мм. Також передбачений помічник при водінні Zeekr G-Pilot H7, що працює на базі чіпів NVIDIA Drive Thor і лідара, розташованого на даху. Ще є функція допомоги при паркуванні, їзді по шосе і в місті на автопілоті, а також вбудована навігація.

Оснащення салону включає в себе функцію масажу, підігріву, вентиляції та електрорегулювання у всіх сидіннях. Також є холодильник на 5,7 літра з температурою від -6 до +10 °C і від +35 до +50 °C в режимі підігріву. Ще в авто додали столик для задніх пасажирів з вантажопідйомністю до 15 кг, регулювання спинок задніх сидінь в діапазоні 117-124 градуси і аудіопідсистему на 23 динаміки.

Вартість нового автомобіля складе близько $27 900.