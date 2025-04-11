ЄС може значно знизити мита на електромобілі з Китаю

Європейський Союз розпочинає переговори з Китаєм щодо нових правил продажу китайських електромобілів. Якщо сторони дійдуть згоди, мита на китайські електромобілі в Європі зникнуть і будуть замінені новим рішенням.

Як повідомляє Reuters, Європейський Союз і Китай домовилися встановити мінімальні ціни на китайські електромобілі, що продаються на території ЄС. Очікується, що таке рішення призведе до того, що мита на електромобілі, вироблені в Піднебесній, в свою чергу, зникнуть. Переговори з цього приводу вже ведуться, і в найближчі місяці ми побачимо, як вони вплинуть на ціни на ці типи автомобілів, які стають все більш популярними в Європі.

Європейський Союз підвищив мита на деякі китайські автомобілі восени 2024 року до рівня 45 відсотків, тому переговори, ймовірно, будуть непростими, і на даний момент важко чітко сказати, наскільки кінцевий споживач виграє від цієї інтригуючої угоди.