Для електромобілів створили новий двигун: 30 000 обертів і 3500 Нм крутного моменту

Німецький виробник автомобільних компонентів ZF розробив нову силову установку для електромобілів під назвою High Revolution Drive. Її головною особливістю став електродвигун, здатний розкручуватися до 30 000 обертів за хвилину та забезпечувати максимальний крутний момент на колесах до 3500 Нм. При цьому нова система виявилася майже на чверть компактнішою та легшою за традиційні електроприводи аналогічної потужності.

Представлена установка розвиває пікову потужність 200 кВт, або приблизно 272 к.с. Вона побудована за принципом «три в одному», об’єднуючи електродвигун, силову електроніку та трансмісію в єдиний компактний блок. За словами розробників, такий підхід дозволяє зменшити масу автомобіля без втрати потужності та ефективності.

Як новий двигун забезпечує 3500 Нм крутного моменту

Секрет технології полягає у використанні надзвичайно високої частоти обертання електродвигуна. За однакової потужності двигун із вищими обертами може створювати менший власний крутний момент, що дозволяє зменшити розміри та масу ротора. Щоб передати необхідне тягове зусилля на колеса, інженери ZF розробили двоступеневий редуктор із передавальним числом приблизно 18:1.

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Саме завдяки редуктору силова установка забезпечує максимальні 3500 Нм на колесах. Важливо, що йдеться про крутний момент після його збільшення трансмісією, а не безпосередньо на валу електродвигуна. Для порівняння, стандартний електропривід ZF, із яким виробник зіставляє новинку, працює на швидкості до 18 000 обертів за хвилину.

Вища швидкість обертання дозволила зменшити масу та габарити силової установки майже на 25%. Крім того, новому двигуну потрібно приблизно на 50% менше магнітного матеріалу, що потенційно знижує собівартість виробництва. Попри високу частоту обертання, ефективність системи залишається на рівні близько 93%, що можна порівняти з традиційними електроприводами компанії.

Коли новий двигун з’явиться в електромобілях

ZF розробляє High Revolution Drive насамперед для масових легкових електромобілів із потужністю силової установки від 150 до 200 кВт. Нова архітектура сумісна як із 400-вольтовими, так і з сучасними 800-вольтовими електричними платформами. Завдяки меншій масі привід також може позитивно вплинути на запас ходу автомобілів.

Компанія приділила особливу увагу зменшенню шуму та вібрацій, які зазвичай посилюються зі зростанням обертів двигуна. Інженери оптимізували конструкцію редуктора, підшипників та інших компонентів, щоб забезпечити комфортну роботу силової установки.

Наразі ZF вже веде переговори з кількома автовиробниками щодо використання нової технології. Серійне виробництво High Revolution Drive планують розпочати до 2030 року. Конкретні моделі електромобілів, які першими отримають цей двигун, поки не називаються.