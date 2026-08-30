Електромобіль, який заряджає себе сам: Hongqi показала авто із сонячними батареями

Китайська FAW Hongqi створила повнорозмірний прототип автомобільного даху з перовскітними сонячними елементами. Систему встановили на електричний кросовер Hongqi EHS7, а її максимальна потужність за хорошого освітлення наближається до 300 Вт. За оцінкою виробника, протягом року такий дах здатний виробити близько 400 кВт·год електроенергії.

Сам по собі сонячний дах в автомобілі не є новою ідеєю. Подібні рішення вже використовували Toyota, Hyundai та інші виробники. Особливість розробки Hongqi полягає в матеріалі фотоелементів: замість традиційного кристалічного кремнію застосовано перовскіт.

Такі фотоелементи можна робити тонкими, легкими та гнучкими, що полегшує їх інтеграцію у вигнуті автомобільні поверхні. Саме це дозволило інженерам розмістити модулі безпосередньо в панорамному скляному даху EHS7.

Зарядну станцію дах поки не замінить

400 кВт·год на рік може здатися значною цифрою, однак для електромобіля це порівняно невеликий обсяг енергії. Hongqi EHS7 залежно від версії споживає приблизно 20–21,9 кВт·год на 100 км, а запас ходу за циклом WLTP сягає 600 км у найбільш далекобійній модифікації.

Якби всі заявлені 400 кВт·год вдалося спрямувати виключно на рух автомобіля, це теоретично відповідало б приблизно 1800–2000 км пробігу на рік, або в середньому близько 5 км на день. У реальних умовах результат залежатиме від клімату, сезону, затінення та місця паркування.

У нинішньому прототипі Hongqi робить акцент насамперед на живленні допоміжних систем автомобіля. Сонячна енергія може використовуватися для кондиціонування салону, охоронного режиму та додаткового обладнання на кшталт автомобільного холодильника. Таким чином ці системи менше розряджатимуть основну тягову батарею.

У майбутньому обіцяють до 80 км на день

Набагато амбітніші плани стосуються наступного етапу розробки. Hongqi хоче встановлювати перовскітні фотоелементи не лише на даху, а й на капоті та інших частинах кузова.

За розрахунками компанії, максимально велика площа сонячних елементів теоретично може забезпечувати до 10 кВт·год електроенергії на день. Hongqi заявляє, що цього вистачило б приблизно на 80 км додаткового пробігу.

Проте ці 80 км не є характеристикою показаного зараз EHS7. Нинішній прототип має лише 300-ватний дах, тоді як 10 кВт·год на день — це перспективна оцінка для автомобіля з набагато більшою площею фотоелементів. Незалежні розрахунки також ставлять під сумнів можливість стабільно отримувати настільки багато енергії лише з поверхні звичайного легкового автомобіля.

Ще одна проблема перовскітів — довговічність. Матеріал чутливий до вологи, кисню та ультрафіолетового випромінювання. Інженерам Hongqi довелося створювати спеціальний захист фотоелементів та адаптувати їх до вигнутої поверхні автомобільного скла.

Поки технологія залишається прототипом, і Hongqi не називає термінів її появи на серійних автомобілях. Але навіть якщо сонячний дах не дозволить повністю відмовитися від зарядних станцій, він може поступово перетворити припаркований електромобіль на невелику електростанцію, яка самостійно компенсує частину щоденного споживання енергії.