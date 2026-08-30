Электромобиль, который заряжается самостоятельно: Hongqi представила автомобиль с солнечными батареями

Китайская компания FAW Hongqi создала полноразмерный прототип автомобильной крыши с перовскитными солнечными элементами. Систему установили на электрический кроссовер Hongqi EHS7, а её максимальная мощность при хорошем освещении приближается к 300 Вт. По оценкам производителя, в течение года такая крыша способна выработать около 400 кВт·ч электроэнергии.

Сама по себе солнечная крыша в автомобиле не является новой идеей. Подобные решения уже использовали Toyota, Hyundai и другие производители. Особенность разработки Hongqi заключается в материале фотоэлементов: вместо традиционного кристаллического кремния использован перовскит.

Такие фотоэлементы можно изготавливать тонкими, лёгкими и гибкими, что облегчает их интеграцию в изогнутые поверхности автомобиля. Именно это позволило инженерам разместить модули непосредственно в панорамной стеклянной крыше EHS7.

Зарядная станция пока не заменит крышу

400 кВт·ч в год может показаться внушительной цифрой, однако для электромобиля это сравнительно небольшой объем энергии. Hongqi EHS7, в зависимости от версии, потребляет примерно 20–21,9 кВт·ч на 100 км, а запас хода по циклу WLTP достигает 600 км в самой дальнобойной модификации.

Если бы все заявленные 400 кВт·ч удалось направить исключительно на движение автомобиля, это теоретически соответствовало бы примерно 1800–2000 км пробега в год, или в среднем около 5 км в день. В реальных условиях результат будет зависеть от климата, сезона, затенения и места парковки.

В нынешнем прототипе Hongqi уделяет особое внимание, прежде всего, питанию вспомогательных систем автомобиля. Солнечная энергия может использоваться для кондиционирования салона, режима охраны и дополнительного оборудования, такого как автомобильный холодильник. Таким образом, эти системы будут меньше разряжать основную тяговую батарею.

В будущем обещают до 80 км в день

Гораздо более амбициозные планы касаются следующего этапа разработки. Hongqi намерена устанавливать перовскитные фотоэлементы не только на крыше, но и на капоте, а также на других частях кузова.

По расчетам компании, максимально большая площадь солнечных элементов теоретически может обеспечивать до 10 кВт·ч электроэнергии в день. Hongqi заявляет, что этого хватило бы примерно на 80 км дополнительного пробега.

Однако эти 80 км не являются характеристикой представленного сейчас EHS7. Нынешний прототип оснащён лишь 300-ваттной солнечной панелью на крыше, тогда как 10 кВт·ч в день — это перспективная оценка для автомобиля с гораздо большей площадью фотоэлементов. Независимые расчёты также ставят под сомнение возможность стабильно получать столько энергии только с поверхности обычного легкового автомобиля.

Еще одна проблема перовскитов — долговечность. Материал чувствителен к влаге, кислороду и ультрафиолетовому излучению. Инженерам Hongqi пришлось создать специальную защиту фотоэлементов и адаптировать их к изогнутой поверхности автомобильного стекла.

Пока эта технология остаётся прототипом, и Hongqi не называет сроки её внедрения в серийные автомобили. Но даже если солнечная крыша не позволит полностью отказаться от зарядных станций, она может постепенно превратить припаркованный электромобиль в небольшую электростанцию, которая самостоятельно компенсирует часть ежедневного потребления энергии.