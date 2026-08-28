Пешеход ещё на «зебре»: украинским водителям объяснили, когда уже можно трогаться с места

Ситуация знакома практически каждому водителю: автомобиль остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, человек перешёл полосу, по которой движется машина, и уже находится ближе к противоположному краю дороги. Формально пешеход все еще находится на «зебре». Можно ли в этот момент трогаться с места?

Украинские правила дорожного движения не содержат требования ждать, пока пешеход обязательно переступит обе ноги на противоположный тротуар. Но это не означает, что его можно просто объехать или проехать перед ним.

В пункте 18.1 ПДД указано: водитель, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить их, если для них может возникнуть препятствие или опасность.

Что на самом деле означает «уступить дорогу»

Само определение этого понятия дает ответ на главный вопрос.

Согласно украинским Правилам дорожного движения, «уступить дорогу» означает не продолжать или не возобновлять движение, если из-за этого участник, имеющий преимущество, будет вынужден изменить скорость или направление своего движения.

То есть главным критерием является не сам факт нахождения человека на дорожной разметке, а то, влияет ли автомобиль на его движение.

Например, если пешеход уже перешел перед автомобилем, находится далеко на другой стороне широкой проезжей части и дальнейшее движение машины явно не заставит его ускоряться, останавливаться или менять направление, прямого требования стоять до полного освобождения всей «зебры» в ПДД нет.

Но оценивать такую ситуацию нужно очень осторожно.

Верховный Суд в делах о непредоставлении преимущества пешеходам подчеркивал, что водитель должен учитывать возможное поведение человека на пешеходном переходе. Пешеход может внезапно замедлиться, остановиться или изменить темп. Если траектории движения автомобиля и человека потенциально могут пересечься, водитель должен уступить дорогу.

Поэтому попытка «проскользнуть» за спиной пешехода на небольшом расстоянии — плохая идея даже тогда, когда кажется, что он уже обогнал автомобиль.

На многополосной дороге есть ещё одно важное правило

Особенно внимательным нужно быть, когда перед переходом уже остановилась машина на соседней полосе.

Пункт 18.4 ПДД требует от водителей других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, также снизить скорость и, при необходимости, остановиться. Продолжать движение можно только после того, как убедишься, что на переходе нет пешеходов, для которых может возникнуть препятствие или опасность.

В июне 2026 года Верховный Суд вновь рассмотрел ДТП именно с такими обстоятельствами и отметил, что автомобиль, остановившийся перед «зеброй», может закрывать от водителя других пешеходов, находящихся на соседней полосе движения.

Поэтому, если соседняя машина остановилась перед пешеходным переходом, проезжать его на скорости только потому, что вы не видите пешехода, нельзя.

Другая ситуация — дорога с конструктивной разделительной полосой или островком безопасности. Украинские ПДД определяют, что дорога может иметь несколько отдельных проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы. Пешеход, вынужденно остановившийся на островке безопасности или разделительной линии, также не означает автоматического запрета движения — водитель должен обеспечить безопасный интервал.

Какой штраф предусмотрен в Украине

В Польше, откуда взят исходный материал, штраф за непредоставление преимущества пешеходу может составлять тысячи злотых. В Украине суммы совсем другие.

Непредоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе подпадает под часть 1 статьи 122 КоАП. По состоянию на август 2026 года штраф составляет 340 грн.

Однако последствия могут быть гораздо серьезнее, если действия водителя привели к возникновению аварийной ситуации. Если пешеход из-за автомобиля был вынужден резко остановиться, изменить направление движения или принять другие меры для обеспечения собственной безопасности, может быть применена часть 5 статьи 122 КоАП. Она предусматривает штраф в размере 1445 грн или лишение права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.

Пешеход также имеет обязанности

Преимущество на переходе не освобождает пешехода от необходимости соблюдать правила.

Пешеходам в Украине запрещено внезапно выходить или выбегать на проезжую часть, даже на пешеходный переход. Также нельзя без причины задерживаться или останавливаться на проезжей части.

При этом следует отметить важное отличие от польских правил: украинские правила дорожного движения на данный момент не содержат отдельного запрета на использование смартфона непосредственно во время перехода «зебры». Однако человек все равно должен убедиться в отсутствии опасности.

Таким образом, в Украине нет простого правила «подождите, пока пешеход полностью сойдет с пешеходного перехода». Водитель может продолжить движение, если он гарантированно не создает для человека препятствий или опасности и не вынуждает его изменять скорость или направление движения.

Но на практике при малейшем сомнении безопаснее подождать ещё несколько секунд. Особенно если дорога узкая, пешеход находится рядом с автомобилем, его траектория ещё может пересечься с вашей или перед переходом остановились другие машины.