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Обычные автомобили с ДВС смогут заправляться новым топливом с октановым числом до 102

Учёные разработали четыре новых состава HyperFuel для обычных бензиновых двигателей. Их октановое число достигает 102, и в их составе частично используются компоненты из возобновляемого сырья.

Автор:
Andrew Orobets
заправка

Электромобили считаются одним из основных направлений развития транспорта, однако миллионы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будут оставаться на дорогах ещё десятилетиями. Исследователи из Университета Шарджи предложили ещё один вариант снижения зависимости таких машин от традиционного бензина — новое семейство гибридных топлив HyperFuel.

Контекст:

Учёные создали сразу четыре смеси: HyperFuel-95, HyperFuel-98, HyperFuel-100 и HyperFuel-102. Цифра в названии соответствует экспериментальному октановому числу RON — тому самому показателю, по которому на украинских АЗС бензин обозначается как А-95, А-98 и т. д. Результаты работы опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.

Главная особенность этой технологии заключается в том, что для её применения не требуется создавать принципиально новый тип двигателя.

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Обычный бензин смешали с новыми компонентами

HyperFuel не является полностью синтетическим или биологическим топливом. Исследователи использовали смесь традиционных и альтернативных компонентов.

В состав входят бензин Фишера-Тропша, высокооктановый реформат и лёгкая прямогонная нефть, а также изопропанол и новый кислородсодержащий компонент MED — метилэфир димата.

Именно MED оказался одним из самых интересных компонентов исследования. Его расчетное октановое число RON составляет 131,5, а MON — 120. Благодаря этому даже относительно небольшая доля этого вещества существенно повышает устойчивость топливной смеси к детонации.

В ходе испытаний четыре разработанные смеси продемонстрировали RON от 95,4 до 102. Самый высокий показатель был зафиксирован у HyperFuel-102.

При этом 102 октана не означают, что автомобиль автоматически станет мощнее или будет расходовать меньше топлива. Высокое октановое число, прежде всего, свидетельствует о способности топлива противостоять неконтролируемому самовоспламенению.

Максимальную эффективность от такого топлива могут обеспечить двигатели с высокой степенью сжатия или с соответствующим образом настроенной системой зажигания.

Заправиться HyperFuel пока невозможно

Исследователи рассматривают HyperFuel-102 в качестве потенциального топлива для высокопроизводительных автомобилей, автоспорта и даже отдельных видов авиации. Однако до появления этой новинки на обычных АЗС ещё далеко.

Пока что учёные проверили преимущественно физико-химические свойства смесей: октановое число, плотность, испаряемость, стабильность, коррозионные свойства и поведение при дистилляции. Еще предстоят полноценные испытания в серийных автомобильных двигателях, анализ выхлопных газов и оценка ресурса двигателей.

Не менее важным остается вопрос экологичности. Наличие компонентов из возобновляемого сырья само по себе не гарантирует низкого углеродного следа. Необходимо учитывать производство компонентов, энергозатраты, транспортировку и весь жизненный цикл топлива.

Если HyperFuel удастся производить в крупных масштабах по приемлемой цене и с меньшими выбросами, эта технология может стать своеобразным мостом между традиционным бензином и полной электрификацией транспорта. Самое привлекательное при этом то, что для перехода на новое топливо, возможно, не придётся отказываться от уже существующего парка бензиновых автомобилей.

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