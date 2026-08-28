Премиальный бензин — не для всех: каким автомобилям могут навредить Mustang и Pulls

На украинских АЗС выбор уже давно не ограничивается обычным бензином А-95 и дизельным топливом. Крупные сети предлагают брендированный А-95 с пакетами присадок, высокооктановый А-100 и премиальный дизель. Разница в цене иногда достигает 10 грн за литр, поэтому возникает логичный вопрос: есть ли смысл переплачивать и можно ли безопасно заливать такое топливо в обычный автомобиль?

Согласно последним доступным средним данным по Украине на 28 августа 2026 года, А-95 стоил около 80 грн/л, А-95+ — 83,63 грн/л, А-92 — 76,91 грн/л, дизельное топливо — 91,91 грн/л, а автомобильный газ — 42,88 грн/л.

В крупных сетях разница может быть ещё более заметной. Например, WOG сейчас указывает цену 82,90 грн/л за А-95 Евро-5 Е10, 85,90 грн за Mustang 95, 92,90 грн за Mustang 100, 93,90 грн за обычный дизель и 96,90 грн за премиальный Mustang Diesel.

А-100 не превратит обычный автомобиль в более мощный

Числа 95, 98 или 100 характеризуют октановое число бензина — его устойчивость к детонации. Чем оно выше, тем сильнее топливо может сжиматься без неконтролируемого воспламенения.

Для современных турбированных двигателей с высокой степенью сжатия это действительно имеет значение. Если производитель рекомендует А-98 или А-100, использование высокооктанового бензина позволяет электронике работать с оптимальными углами зажигания и обеспечивать заявленную мощность.

Но если в инструкции к обычному атмосферному двигателю указано А-95, переход на А-100, как правило, не даст заметного прироста мощности. ACEA отмечает, что бензин с более высоким октановым числом может повышать эффективность именно тех двигателей, которые спроектированы для использования его преимуществ. Для большинства других двигателей эффект будет минимальным.

При этом сам по себе А-100 нормального качества не должен повредить двигатель, рассчитанный на А-95. Утверждение о том, что высокооктановый бензин опасен для старого двигателя лишь потому, что «горит медленнее», является слишком упрощенным.

Главная проблема старых автомобилей — не октановое число

Украинским водителям гораздо важнее обращать внимание на обозначения E0, E5 или E10.

Оно указывает содержание биоэтанола. E5 может содержать до 5 % этанола, E10 — до 10 %. Украинский технический регламент прямо предусматривает маркировку бензина по содержанию биоэтанола, в частности E5, E7 и E10.

Например, WOG в настоящее время продает обычный А-95 и Mustang 95 в соответствии со спецификацией Евро-5 Е10, тогда как Mustang 100 обозначен как E0. OKKO также указывает, что Pulls 100 не содержит спирта.

Для большинства современных автомобилей E10 вполне подходит. Но владельцам более старых машин следует быть осторожными. Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA имеет отдельный перечень автомобилей, совместимых с E10, и прямо рекомендует несовместимым моделям использовать E5.

Причина заключается в том, что длительное использование бензина с повышенным содержанием этанола может вызывать проблемы с некоторыми старыми уплотнениями, шлангами и другими материалами топливной системы.

Поэтому для автомобиля 1990-х или начала 2000-х годов более дорогой А-100 E0 иногда может оказаться даже более логичным выбором не из-за октанового числа, а из-за отсутствия этанола. Но это нужно проверять, руководствуясь рекомендациями производителя конкретной модели.

А что означает «премиальный А-95»?

Не вся дорогая бензина имеет более высокое октановое число. Например, обычный А-95 и брендовый А-95 могут иметь одинаковое октановое число — 95 RON.

Разница заключается преимущественно в составе присадок. Производители добавляют моющие и защитные компоненты, которые должны уменьшать образование отложений и поддерживать чистоту топливной системы. Так, OKKO предлагает Pulls 95, а UPG для upg95 прямо указывает на использование моющей присадки нового поколения.

В исправном современном автомобиле такое топливо можно использовать постоянно или периодически. Однако не стоит ожидать значительного снижения расхода топлива или заметного увеличения мощности.

Отдельный случай — очень старый автомобиль с сильно загрязнённой топливной системой. Мощные моющие присадки теоретически могут постепенно удалять старые отложения. Поэтому, если машина десятилетиями ездила на топливе сомнительного качества, правильнее сначала проверить состояние топливной системы, а не пытаться «отмыть» её одним баком дорогого бензина.

С дизелем всё проще

На украинских АЗС также продают обычный и премиальный дизель. Разница обычно заключается в присадках, цетановом числе, моющих свойствах и сезонных характеристиках.

Если оба вида дизельного топлива соответствуют требуемому стандарту, переход на премиальный дизель для исправного автомобиля безопасен. Для современных дизельных двигателей гораздо важнее избегать топлива неизвестного происхождения и использовать подходящий зимний сорт при низких температурах.

В украинских условиях премиальное топливо поэтому не стоит считать универсально «лучшим». Самый правильный выбор указан производителем автомобиля на крышке бензобака или в инструкции.

Если автомобилю достаточно А-95, А-100 ему не повредит, но зачастую просто заставит водителя заплатить больше. А вот для владельцев старых машин действительно важным может быть небольшая маркировка E5 или E10 на заправочной колонке — иногда она говорит о совместимости с двигателем гораздо больше, чем большая цифра 95 или 100.