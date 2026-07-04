В России начали собирать неофициальные BMW: состоятельные покупатели по-прежнему не хотят пересаживаться на китайские автомобили

В России вновь появились новые внедорожники под брендом BMW, хотя немецкий автопроизводитель официально прекратил сотрудничество с местным заводом после начала полномасштабной войны против Украины. Речь идет об автомобилях, которые собирают на предприятии «Автотор» в Калининграде без участия и разрешения BMW.

Согласно данным расследования, на российском рынке продаются модели X5, X6 и X7 предыдущих поколений. Формально они регистрируются как новые автомобили 2025–2026 годов выпуска, но фактически речь идет о более старых версиях, которые уже не соответствуют актуальным глобальным моделям BMW.

Откуда взялись эти автомобили

После ухода BMW из России на складах «Автотора» остались комплекты деталей и компоненты, которые ранее использовались для официальной сборки автомобилей. Именно эти остатки теперь используются для выпуска ограниченных партий новых автомобилей.

Сборочный завод «Автодор» в Калининграде

Проблема в том, что запас таких деталей не безграничен. Часть компонентов уже закончилась, поэтому российская сторона, по данным журналистов, начала искать замену. Некоторые детали закупают за рубежом через непрямые каналы, а более простые элементы пытаются производить на месте. Речь идет, в частности, о резиновых компонентах, трубках, проводке и части кузовных элементов.

Отдельное слабое место — программное обеспечение. В современном автомобиле оно влияет не только на мультимедиа, но и на работу двигателя, трансмиссии, электронных систем, систем безопасности и диагностики. В случае с этими машинами о официальных обновлениях, поддержке со стороны BMW или полноценном контроле качества речи не идет.

Сколько стоят «пиратские» BMW

Несмотря на сомнительное происхождение, автомобили продаются по очень высокой цене. Базовые версии неофициально собранных BMW X5, X6 и X7 оцениваются примерно в 11,9–12,9 млн рублей. Это около 153–166 тыс. долларов.

Для автомобилей, собранных из остатков старых комплектов и частично локализованных деталей, это чрезвычайно высокая цена. Но в России такие машины всё равно находят покупателей, поскольку они дешевле оригинальных BMW, ввезённых через «серый импорт».

По данным местных источников, в 2025 году в России было продано 145 таких неофициально собранных автомобилей. Масштабы пока невелики, но спрос есть: новые партии быстро раскупаются покупателями, которые хотят именно BMW, а не китайский премиальный кроссовер.

Почему россияне не переходят на китайские автомобили

После ухода западных брендов китайские производители фактически заняли значительную долю российского авторынка. Однако в премиальном сегменте ситуация сложнее. Для состоятельных покупателей эмблема BMW, Mercedes-Benz или Audi по-прежнему имеет большее значение, чем новые китайские бренды.

Именно поэтому даже неофициально собранные автомобили BMW с сомнительным качеством, отсутствием гарантии производителя и рисками, связанными с программным обеспечением, оказались привлекательными для части рынка. Для покупателей это способ приобрести автомобиль с престижным логотипом, даже если его происхождение вызывает много вопросов.

Интересно, что отсутствие полноценной программной связи с BMW в России представляют как преимущество. Мол, такие автомобили якобы нельзя удаленно заблокировать или ограничить из-за санкций. На самом деле это также означает отсутствие нормальных обновлений, официальной диагностики и предсказуемой поддержки.

Чем рискуют покупатели

Главный риск — качество и долговечность таких автомобилей. Автомобиль, собранный без контроля производителя из смеси оригинальных, импортных и произведенных на месте деталей, может иметь проблемы с надежностью, электроникой и дальнейшим обслуживанием.

Не менее важный вопрос — запчасти. Формально они есть, но их доступность, совместимость и цена могут стать проблемой. Для сложных узлов премиальных моделей BMW это особенно критично.

Фактически российский рынок получил не возвращение BMW, а попытку использовать остатки старой производственной базы после ухода западного бренда. История показывает, что даже при полном доминировании китайских марок в массовом сегменте престижные европейские бренды остаются гораздо более желанными для богатых россиян.