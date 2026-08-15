Китай против США: пять принципиальных отличий между истребителями шестого поколения J-36 и F-47

Гонка за звание первого полноценного истребителя шестого поколения свелась, по сути, к двум претендентам — китайскому Chengdu J-36 и американскому Boeing F-47. Оба они окружены завесой секретности настолько плотной, что большинство «фактов» о них на самом деле представляют собой обоснованные предположения аналитиков, основанные на фотографиях споттеров и скупых официальных заявлениях. И всё же достаточно деталей просочилось наружу, чтобы сопоставить машины по пяти ключевым параметрам — и увидеть, что США и Китай выбрали для своих истребителей будущего разную философию.

Кто эти двое?

J-36 впервые был представлен публике в декабре 2024 года — и сразу бросился в глаза: огромный бесхвостый самолёт с широким ромбовидным крылом, тремя воздухозаборниками и полным отсутствием традиционных вертикальных килей. F-47 США выбрали для разработки в марте 2025 года, отдав предпочтение программе Boeing перед конкурентом Lockheed Martin; публике пока показали лишь художественную концепцию — пилотируемый аппарат с широким носом и крылом со сложной «зубчатой» геометрией передней кромки. Формально оба относятся к шестому поколению, но фактические лётные характеристики каждого из них остаются государственной тайной.

Форма выражает намерение

Первое и самое очевидное отличие — сам силуэт. У J-36 стелс-ориентация видна невооружённым глазом: отсутствие вертикального оперения, выровненные кромки поверхностей, скрытые внутренние отсеки для вооружения — всё это классические приёмы снижения радиолокационной заметности. Проблема в том, что официально эффективную площадь рассеяния (ту самую «незаметность для радара») никто не измерял — по крайней мере публично. С F-47 ситуация ещё сложнее: единственное, что видел мир, — это рендер концепта, поэтому о реальных стелс-качествах серийной машины пока можно только догадываться.

Три двигателя против засекреченной формулы

Самая заметная техническая особенность J-36, которую удалось зафиксировать во время летных испытаний, — три двигателя вместо привычных для истребителей одного или двух. Зачем китайским инженерам понадобилась именно такая компоновка, тип и тяга самих двигателей — вопросы, на которые пока нет ответов. У F-47 своя интрига: машину связывают с программой двигателя адаптивного цикла нового поколения для ВВС США, а официально заявлены лишь скорость свыше Маха 2 и туманная классификация «Stealth++», без каких-либо технических подробностей испытаний или реальной тяги.

Дальность и полезная нагрузка

Широкий фюзеляж J-36 намекает на большой запас топлива и вместительные отсеки для вооружения: наблюдатели насчитали под фюзеляжем люки одного большого центрального и двух меньших боковых отсеков, хотя Пекин официально ничего не подтвердил. У F-47, напротив, есть конкретная публично озвученная цель — боевой радиус более 1852 километров (1000 морских миль), что прямо указывает на роль самолета, способного проникать вглубь территории противника на огромные расстояния без дозаправки. J-36 выглядит скорее как универсальная платформа с возможным акцентом на дальніе рейды по крупным и медленным целям, таким как танкеры-заправщики или самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, но без официальных цифр это остаётся лишь правдоподобной версией аналитиков.

Кто главный — пилот или рой дронов

Именно здесь философия этих двух программ расходится наиболее заметно. Широкий нос J-36, по-видимому, вмещает крупные радиолокационные антенны и системы радиоэлектронной борьбы, но способна ли машина управлять роем беспилотников-компаньонов — неизвестно. F-47 же спроектирован прежде всего не как самостоятельный боец, а как пилотируемое ядро целого семейства систем Next Generation Air Dominance: он будет работать в паре с автономными Collaborative Combat Aircraft, распределяя цели, обмениваясь данными датчиков и делегируя часть задач беспилотным «ведомым». То есть эффективность F-47 в бою с самого начала рассчитывается не как характеристики одного самолета, а как показатель целой сети техники вокруг него.

Кто продвинулся дальше

По чистым фактам полёта впереди J-36: китайская машина уже летает с конца 2024 года, это подтверждённый факт существования работоспособного экспериментального самолёта. Но Пекин по-прежнему официально не подтверждает ни обозначение, ни характеристики, ни планы серийного производства, ни ориентировочные сроки постановки на вооружение — всё, что известно, основано на наблюдениях энтузиастов. F-47, в свою очередь, находится на этапе инженерно-производственной разработки: демонстраторы программы, предшествовавшей заключению контракта, по оценкам, успели накопить сотни летных часов ещё за пять лет до официального выбора Boeing в качестве подрядчика. Формально это означает, что технологическая база для американской машины закладывалась дольше и более системно, даже если сам самолёт поднялся в небо позже, чем его китайский конкурент.

Почему это не просто вопрос престижа

Шестое поколение истребителей — это не очередное обновление ради самого обновления. F-22 и F-35, нынешние флагманы американской авиации, проектировались ещё на рубеже 1990-х и 2000-х, когда главным соперником считались отдельные самолёты и ПВО, а не сетевые системы противодействия и рои дешёвых дронов. J-36 и F-47 созданы для принципиально иного театра боевых действий: огромных расстояний Тихоокеанского региона, где дальность полета и способность долго находиться в воздухе без дозаправки важны не меньше, чем скорость или маневренность, и где победу всё чаще решает не отдельный пилот, а слаженная работа самолёта-командира с роем автономных спутников-дронов. Именно поэтому обе программы так упорно держат в секрете не столько сами самолеты, сколько логику, по которой они должны действовать в паре с беспилотными системами, — это и есть настоящее технологическое преимущество, которое ни одна из сторон не хочет раскрывать раньше времени.

Кто победит

Статья не даёт однозначного ответа — и это честно, ведь на нынешнем этапе его просто не существует. J-36 оптимизируют под размер, внутреннюю вместимость и дальность; F-47 — под проникающее воздушное превосходство и тесную командную работу с роем дронов. Итоговый баланс сил будет определяться не только скоростью или уровнем незаметности для радара, но совокупностью факторов: качеством датчиков, номенклатурой ракет, зрелостью беспилотных партнеров, темпами серийного производства и, в конечном счёте, реальной боевой готовностью каждой из машин, когда (и если) секретность наконец-то немного отступит.