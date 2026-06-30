Солнечные панели на базовых станциях Vodafone: почему это не просто «зеленый» проект, а вопрос обеспечения устойчивости связи

Vodafone Украина завершила первый этап проекта по установке солнечных электростанций на базовых станциях. Первые 100 объектов в 14 областях уже получили собственные солнечные электростанции. По оценкам компании, такая генерация будет покрывать около 30% потребления этих площадок.

На первый взгляд это может показаться очередным экологическим шагом крупного оператора. На самом деле значение проекта гораздо шире. Для украинского телекоммуникационного рынка, работающего в условиях войны, атак на энергетическую инфраструктуру и регулярных рисков отключений, собственная генерация на базовых станциях становится элементом энергетической безопасности.

Связь зависит не только от вышки, но и от электричества

Мобильная сеть кажется пользователю невидимой: смартфон либо ловит сигнал, либо нет. Но за этим стоит сложная инфраструктура, которая требует постоянного электропитания. Базовые станции, транспортная сеть, оборудование для передачи данных, аккумуляторы, системы охлаждения — всё это работает только при наличии электричества.

После массированных ударов по энергосистеме вопрос об автономности мобильной связи стал гораздо острее. Операторы уже используют аккумуляторы, генераторы и резервное питание, но эти решения имеют свои ограничения. Генераторы требуют топлива, логистики и обслуживания. Аккумуляторы помогают лишь на определённое время. Солнечная энергия не заменяет все эти инструменты, но может снизить нагрузку на них.

В случае с Vodafone речь идет о совокупной установленной мощности 360 кВт. В среднем это около 3,6 кВт на одну площадку. По прогнозам компании, первая фаза проекта позволит экономить примерно 380 МВт·ч электроэнергии из сети в год.

Почему солнечная энергетика не решает все сразу

Важно не преувеличивать эффект. Солнечные панели не делают базовую станцию полностью автономной в любых условиях. Их эффективность зависит от погоды, сезона, продолжительности светового дня, расположения оборудования и технического состояния аккумуляторов.

В зимние месяцы выработка электроэнергии будет ниже, чем летом. В пасмурную погоду — тоже. Кроме того, базовая станция потребляет энергию постоянно, в частности ночью, когда солнечные панели не вырабатывают электроэнергию. Именно поэтому критически важной остается комбинация «солнечные панели + батареи + внешняя сеть + резервное питание».

Но даже частичное покрытие потребления имеет практический смысл. Если днём станция потребляет меньше электроэнергии из общей сети, а излишки направляет на зарядку аккумуляторов, она может дольше работать во время отключений. В масштабе всей сети это снижает нагрузку на энергосистему и повышает вероятность того, что связь останется доступной в критические часы.

Экономика проекта: не только экология

Vodafone оценивает ожидаемую финансовую экономию от первой волны более чем в 100 тысяч евро в год. Для крупного оператора это не революционная сумма, но важный сигнал. Собственная генерация постепенно превращается из имиджевой инвестиции в инструмент контроля затрат.

Цены на электроэнергию для бизнеса могут меняться, а стабильность энергоснабжения в условиях войны по-прежнему представляет собой риск. Поэтому установка солнечных панелей на инфраструктурных объектах — это способ одновременно снизить расходы, уменьшить зависимость от сети и повысить предсказуемость работы.

Еще один аспект — сокращение выбросов. По оценкам Vodafone, первая волна позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 210 тонн в год. Для телекоммуникационной отрасли это важно, ведь мобильные сети потребляют значительные объемы электроэнергии, а переход на возобновляемые источники давно стал глобальным трендом.

Что это означает для абонентов

Для обычного пользователя наличие солнечных панелей на базовой станции не означает, что мобильная связь теперь будет работать всегда и без перебоев. Однако это повышает устойчивость сети в отдельных локациях.

Если станция располагает собственной генерацией и заряженными батареями, она потенциально может дольше работать во время локальных отключений. Это особенно важно для населенных пунктов, где мобильная связь часто остается основным каналом доступа к интернету, уведомлениям, банковским сервисам и экстренным сообщениям.

В этом смысле проект Vodafone следует рассматривать не как отдельную «зеленую» инициативу, а как часть более широкой перестройки телекоммуникационной инфраструктуры с учетом условий длительной нестабильности.

Главный вопрос — масштабирование

Первые 100 базовых станций — это лишь начало. Настоящий эффект будет заметен тогда, когда подобные решения охватят значительно большую часть сети. Vodafone уже объявил о запуске следующей волны, но масштабирование такого проекта требует времени, инвестиций, оборудования, монтажных работ и технического сопровождения.

Также остаются вопросы безопасности. Солнечные панели и аккумуляторные системы сами по себе становятся частью критически важной инфраструктуры, которую необходимо защищать от повреждений, краж, погодных рисков и последствий обстрелов.

Несмотря на это, данное направление выглядит логичным. Украинская связь уже не может развиваться исключительно по старой модели, при которой базовая станция полностью зависит от внешней электросети. В условиях войны операторы вынуждены создавать более автономную, распределенную и энергоэффективную инфраструктуру.

Солнечная генерация не является универсальным решением всех проблем мобильной связи. Но она может стать одним из ключевых элементов обеспечения устойчивости сети — наряду с аккумуляторами, генераторами, модернизацией оборудования и более эффективным резервированием каналов связи.