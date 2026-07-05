Статьи

Революция в микроэлектронике: в Китае изготовили пластины из материала, выдерживающего в десять раз большее напряжение, чем кремний

Автор:
Andrew Orobets

В последние десятилетия развитие электроники измерялось преимущественно одной величиной — количеством нанометров, которое удалось «убрать» из транзистора. Но, похоже, эта привычная величина постепенно перестает быть единственным критерием прогресса. Китайская компания только что продемонстрировала технологию, которая касается не процессоров в привычном понимании, а гораздо более фундаментального уровня полупроводниковой индустрии — и именно поэтому эта новость заслуживает внимания.

Что именно сделали в Китае

Компания Hangzhou Garen Semiconductor объявила о запуске первой в мире линии по массовому производству гомоэпитаксиальных пластин из оксида галлия диаметром 6 и 8 дюймов (примерно 152 и 203 мм соответственно). По словам производителя, 6-дюймовые пластины с определенной кристаллографической ориентацией уже поставляются ведущим производителям микросхем, что свидетельствует о переходе от лабораторных экспериментов к стабильному промышленному производству.

Термин «гомоэпитаксиальный» звучит сложно, но суть проста: на подложке из оксида галлия выращивают ещё один слой того же материала. Поскольку материалы полностью совпадают, это существенно уменьшает количество дефектов структуры — а для силовой электроники качество кристаллической структуры имеет решающее значение.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Почему речь не идет о новом процессоре в ноутбуке

Важно сразу уточнить: речь идет не о готовом чипе, который завтра появится в ноутбуке и обойдет процессоры Intel, AMD или Apple. Это гораздо более ранний, сугубо промышленный этап разработки полупроводниковой цепи. Но именно поэтому новость интересна — в индустрии чипов единичный лабораторный эксперимент может впечатлять, однако только повторяемое промышленное производство подложек показывает, способен ли материал реально выйти за пределы университетских лабораторий.

Провели сравнение процессоров Intel Core i5-12490F и Core i5-12400F в современных играх

До недавнего времени развитие рынка оксида галлия сдерживали небольшие размеры доступных пластин, ограниченные производственные мощности и проблемы с однородностью материала — коммерчески доступные подложки обычно имели диаметр всего 2–4 дюйма. Переход к 6 и 8 дюймам — это не косметическое изменение: 8-дюймовая пластина имеет примерно в четыре раза большую площадь по сравнению с 4-дюймовой, а это напрямую влияет на количество чипов за один производственный цикл и на экономику всего производства.

В чем суть: дело не в вычислениях, а в управлении энергией

Кремний по-прежнему слишком дешёв, слишком зрел и слишком глубоко интегрирован в глобальные производственные цепочки, чтобы исчезнуть лишь из-за появления материала с лучшими характеристиками в отдельной нише. Поэтому истинный смысл этой истории — в другом.

Оксид галлия (Ga₂O₃) относится к полупроводникам с ультраширокой запрещенной зоной — примерно 4,6–5,3 эВ, с критическим электрическим полем свыше 5–8 МВ/см. Это делает материал особенно привлекательным именно для силовой электроники: устройств, способных работать при высоком напряжении с потенциально меньшими потерями проводимости. Речь идет не о вычислениях в играх или рендеринге графики, а об управлении энергией — инверторы в электромобилях, преобразователи в солнечных системах, сети высокого напряжения, накопители энергии, дата-центры, промышленные установки и радиосвязь. Именно там важна способность работать при высоком напряжении, высокой температуре, высокой частоте переключения и с минимальными потерями.

У этого материала есть и известные недостатки — низкая теплопроводность и сложность с обеспечением стабильного p-типа легирования. Первая проблема особенно важна для силовой электроники: чип, который отлично выдерживает напряжение, всё равно должен куда-то отводить тепло.

Главное — не диаметр пластины, а повторяемость процесса

По заявлению Garen, компания объединила собственный метод выращивания монокристаллов методом литья с оптимизированной эпитаксией MOCVD (осаждение слоев из газовой фазы с помощью металлоорганических соединений). Это позволяет контролировать весь процесс — от выращивания кристалла до нанесения следующего слоя оксида галлия на оксид галлия.

Производитель утверждает, что его метод позволяет получать очень толстые кристаллы Ga₂O₃, а процесс изготовления ультратонких подложек повышает выход пригодных пластин в три-четыре раза по сравнению с обычными методами. Также заявлено об уменьшении использования иридия, что должно снизить себестоимость подложки более чем на 80% за пластину.

Что это на самом деле означает

Сам по себе прекрасный материал ничего не решает — нужны ещё контакты, диэлектрики, интерфейсы, травление, корпуса, охлаждение, оценка надёжности и весь остальной «скучный», но дорогостоящий мир производства. Лаборатория может доказать принцип, но именно фабрика должна доказать, что его можно рационально использовать в масштабе. Пока речь идет о важном, но промежуточном шаге — не о конце кремниевой эры, а о появлении серьёзного конкурента в отдельной, узкой, но очень важной для энергетики и электромобилей нише.

Поделиться этой статьей

Сейчас на главной

Последние новости

Вас може зацікавити