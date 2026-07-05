Революция в микроэлектронике: в Китае изготовили пластины из материала, выдерживающего в десять раз большее напряжение, чем кремний

В последние десятилетия развитие электроники измерялось преимущественно одной величиной — количеством нанометров, которое удалось «убрать» из транзистора. Но, похоже, эта привычная величина постепенно перестает быть единственным критерием прогресса. Китайская компания только что продемонстрировала технологию, которая касается не процессоров в привычном понимании, а гораздо более фундаментального уровня полупроводниковой индустрии — и именно поэтому эта новость заслуживает внимания.

Что именно сделали в Китае

Компания Hangzhou Garen Semiconductor объявила о запуске первой в мире линии по массовому производству гомоэпитаксиальных пластин из оксида галлия диаметром 6 и 8 дюймов (примерно 152 и 203 мм соответственно). По словам производителя, 6-дюймовые пластины с определенной кристаллографической ориентацией уже поставляются ведущим производителям микросхем, что свидетельствует о переходе от лабораторных экспериментов к стабильному промышленному производству.

Термин «гомоэпитаксиальный» звучит сложно, но суть проста: на подложке из оксида галлия выращивают ещё один слой того же материала. Поскольку материалы полностью совпадают, это существенно уменьшает количество дефектов структуры — а для силовой электроники качество кристаллической структуры имеет решающее значение.

Почему речь не идет о новом процессоре в ноутбуке

Важно сразу уточнить: речь идет не о готовом чипе, который завтра появится в ноутбуке и обойдет процессоры Intel, AMD или Apple. Это гораздо более ранний, сугубо промышленный этап разработки полупроводниковой цепи. Но именно поэтому новость интересна — в индустрии чипов единичный лабораторный эксперимент может впечатлять, однако только повторяемое промышленное производство подложек показывает, способен ли материал реально выйти за пределы университетских лабораторий.

До недавнего времени развитие рынка оксида галлия сдерживали небольшие размеры доступных пластин, ограниченные производственные мощности и проблемы с однородностью материала — коммерчески доступные подложки обычно имели диаметр всего 2–4 дюйма. Переход к 6 и 8 дюймам — это не косметическое изменение: 8-дюймовая пластина имеет примерно в четыре раза большую площадь по сравнению с 4-дюймовой, а это напрямую влияет на количество чипов за один производственный цикл и на экономику всего производства.

В чем суть: дело не в вычислениях, а в управлении энергией

Кремний по-прежнему слишком дешёв, слишком зрел и слишком глубоко интегрирован в глобальные производственные цепочки, чтобы исчезнуть лишь из-за появления материала с лучшими характеристиками в отдельной нише. Поэтому истинный смысл этой истории — в другом.

Оксид галлия (Ga₂O₃) относится к полупроводникам с ультраширокой запрещенной зоной — примерно 4,6–5,3 эВ, с критическим электрическим полем свыше 5–8 МВ/см. Это делает материал особенно привлекательным именно для силовой электроники: устройств, способных работать при высоком напряжении с потенциально меньшими потерями проводимости. Речь идет не о вычислениях в играх или рендеринге графики, а об управлении энергией — инверторы в электромобилях, преобразователи в солнечных системах, сети высокого напряжения, накопители энергии, дата-центры, промышленные установки и радиосвязь. Именно там важна способность работать при высоком напряжении, высокой температуре, высокой частоте переключения и с минимальными потерями.

У этого материала есть и известные недостатки — низкая теплопроводность и сложность с обеспечением стабильного p-типа легирования. Первая проблема особенно важна для силовой электроники: чип, который отлично выдерживает напряжение, всё равно должен куда-то отводить тепло.

Главное — не диаметр пластины, а повторяемость процесса

По заявлению Garen, компания объединила собственный метод выращивания монокристаллов методом литья с оптимизированной эпитаксией MOCVD (осаждение слоев из газовой фазы с помощью металлоорганических соединений). Это позволяет контролировать весь процесс — от выращивания кристалла до нанесения следующего слоя оксида галлия на оксид галлия.

Производитель утверждает, что его метод позволяет получать очень толстые кристаллы Ga₂O₃, а процесс изготовления ультратонких подложек повышает выход пригодных пластин в три-четыре раза по сравнению с обычными методами. Также заявлено об уменьшении использования иридия, что должно снизить себестоимость подложки более чем на 80% за пластину.

Что это на самом деле означает

Сам по себе прекрасный материал ничего не решает — нужны ещё контакты, диэлектрики, интерфейсы, травление, корпуса, охлаждение, оценка надёжности и весь остальной «скучный», но дорогостоящий мир производства. Лаборатория может доказать принцип, но именно фабрика должна доказать, что его можно рационально использовать в масштабе. Пока речь идет о важном, но промежуточном шаге — не о конце кремниевой эры, а о появлении серьёзного конкурента в отдельной, узкой, но очень важной для энергетики и электромобилей нише.