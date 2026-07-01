Что посмотреть в кино в июле 2026 года: «Одиссея» Нолана, «Ваяна» и новый «Человек-паук»

Июль 2026 года обещает насыщенную киноафишу — от крупных голливудских блокбастеров до европейских триллеров и ретроспективы классики авторского кино. Среди главных событий месяца — долгожданная «Одиссея» Кристофера Нолана, полнометражный анимационный фильм «Ваяна» от Disney, новая часть «Человека-паука» и возвращение на экраны жёлтых приспешников.

Рассказываем о главных премьерах июля, которые стоит посмотреть в кинотеатрах.

«Приспешники и Монстры»

Режиссёр: Пьер Коффин

В прокате: с 1 июля

Допремьерные показы: с 26 июня

Режиссёр Пьер Коффин возвращает на большие экраны жёлтых помощников Гру из мира «Гадкого я». На этот раз к знакомым приспешникам присоединяются новые персонажи — монстры.

По сюжету это абсурдная и в то же время ироничная история о том, как приспешники покорили Голливуд, стали кинозвездами, но в итоге потеряли всё. Выпустив монстров на свободу, они вынуждены объединиться, чтобы спасти планету от хаоса, который сами же и вызвали.

«Опасный курорт»

Режиссёр: Мария Сёдаль

В прокате: с 2 июля

Норвежский триллер Марии Сёдаль переносит зрителей на курорт мечты, куда семья отправляется на долгожданный отдых. Однако спокойствие быстро заканчивается.

Знакомство с мужчиной, нуждающимся в помощи, постепенно меняет атмосферу отпуска. Незнакомец начинает требовать всё больше и больше, а безопасность семьи оказывается под реальной угрозой.

«Зловещие мертвецы в огне»

Режиссёр: Себастьен Ваничек

В прокате: с 9 июля

Шестая часть культовой хоррор-франшизы «Зловещие мертвецы» выходит под руководством французского режиссёра Себастьяна Ваничека, который также выступил соавтором сценария фильма.

В центре сюжета — женщина, которая после смерти мужа приезжает в отдалённый семейный дом его родственников. Попытка обрести покой быстро превращается в кошмар: члены семьи один за другим становятся дейдаитами — людьми, одержимыми демоном.

Главные роли исполнили Люсиан Бьюкенен, Сухайла Якуб и Хантер Дуэн.

«Ваяна»

Режиссёр: Томас Кайл

В прокате: с 9 июля

Disney продолжает экранизировать свои анимационные хиты в формате «лайв-экшн». На этот раз на экраны выходит новая версия «Ваяны» — истории, которая впервые появилась в виде мультфильма в 2016 году.

В центре сюжета — девушка Ваяна, которая слышит зов океана и отправляется за пределы родного острова Мотонуи. Её цель — вернуть процветание своему народу. В опасном путешествии ей помогает полубог Мауи.

В роли Мауи вновь выступил Дуэйн «Скала» Джонсон, который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. Главную роль исполнила австралийская актриса Кэтрин Лагая.

«Убийство на 3-м этаже»

Режиссёр: Реми Безансон

В прокате: с 9 июля

Французская комедия с детективным оттенком рассказывает о Колетт — поклоннице фильмов Альфреда Хичкока. Женщина начинает подозревать, что её новый сосед убил свою жену.

Её муж Франсуа, известный автор триллеров, не в восторге от таких предположений. Но в конце концов супруги начинают собственное расследование, чтобы выяснить, действительно ли в их доме произошло убийство.

«Лето Соррентино»: ретроспектива

Даты: 9–12 июля

. Формат: показы в избранных кинотеатрах

В июле в Украине состоится ретроспектива фильмов итальянского режиссера Паоло Соррентино. Зрителям покажут три его знаковых работы: «Великая красота», «Юность» и «Благодать».

Показы пройдут в избранных кинотеатрах нескольких городов:

Киев: «Октябрь», «Лира», Multiplex Respublika Park;

«Октябрь», «Лира», Multiplex Respublika Park; Днепр: Центр современной культуры DCCC;

Центр современной культуры DCCC; Львов: «Мультиплекс Спартак»;

«Мультиплекс Спартак»; Одесса: Multiplex Gagarinn Plaza, «Зелёный театр»;

Multiplex Gagarinn Plaza, «Зелёный театр»; Хмельницкий: кинотеатр «Woodmall»;

кинотеатр «Woodmall»; Черновцы: Культурно-художественный центр имени Ивана Николайчука и киноконцертный зал «Черновцы».

«Одиссея»

Режиссёр: Кристофер Нолан

В прокате: с 16 июля

«Одиссея» Кристофера Нолана — одна из самых ожидаемых премьер года. Исторический эпический блокбастер, снятый по мотивам древнегреческой поэмы Гомера.

По сюжету, после Троянской войны Одиссей отправляется домой, на Итаку. По пути он встречает циклопа Полифема, сирен, волшебницу Цирцею и проходит через ряд опасных испытаний.

Фильм снимали в разных странах мира с использованием новой плёночной технологии IMAX. В картине снялись Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Шарлиз Терон и Люпита Нионго.

Еще до выхода фильм оказался в центре дискуссий. Обсуждения вызвали съемки в Западной Сахаре, находящейся под властью Марокко, а также вопрос об исторической достоверности будущей картины.

«Человек-паук: Совершенно новый день»

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

В прокате: с 29 июля

В конце месяца на экраны выходит новая часть истории о Питере Паркере. По сюжету, мир больше не помнит, кто скрывается за костюмом Человека-паука. Его не узнают даже самый близкий друг и возлюбленная.

В то же время тело Питера начинает меняться, и ему приходится приспосабливаться к новым вызовам. Главную роль вновь исполняет Том Холланд, а вместе с ним в фильме появится Зендея.

Июль в кинотеатрах обещает быть разнообразным: для семейного просмотра будут «Миньоны и Монстры» и «Ваяна», для фанатов хоррора — «Зловещие мертвецы в огне», для ценителей авторского кино — ретроспектива Соррентино, а для любителей масштабных премьер — «Одиссея» Нолана и новый «Человек-паук».