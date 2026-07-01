Що дивитися в кіно у липні 2026 року: «Одіссея» Нолана, «Ваяна» та новий «Людина-павук»

Липень 2026 року обіцяє насичену кіноафішу — від великих голлівудських блокбастерів до європейських трилерів і ретроспективи класика авторського кіно. Серед головних подій місяця — довгоочікувана «Одіссея» Крістофера Нолана, лайв-екшн «Ваяна» від Disney, нова частина «Людини-павука» та повернення на екрани жовтих посіпак.

Розповідаємо про головні прем’єри липня, які варто подивитися в кінотеатрах.

«Посіпаки і Монстряки»

Режисер: П’єр Коффін

У кіно: з 1 липня

Допрем’єрні покази: з 26 червня

Режисер П’єр Коффін повертає на великі екрани жовтих помічників Ґру зі світу «Нікчемного Я». Цього разу до знайомих посіпак приєднуються нові персонажі — монстряки.

За сюжетом, це абсурдна й водночас іронічна історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, але зрештою втратили все. Випустивши монстрів на волю, вони змушені об’єднатися, щоб урятувати планету від хаосу, який самі ж і спричинили.

«Небезпечний курорт»

Режисерка: Марія Сьодаль

У кіно: з 2 липня

Норвезький трилер Марії Сьодаль переносить глядачів на курорт мрії, куди родина вирушає на довгоочікуваний відпочинок. Однак спокій швидко закінчується.

Знайомство з чоловіком, який потребує допомоги, поступово змінює атмосферу відпустки. Незнайомець починає вимагати дедалі більше, а безпека родини опиняється під реальною загрозою.

«Зловісні мерці у вогні»

Режисер: Себастьєн Ванічек

У кіно: з 9 липня

Шоста частина культової хорор-франшизи «Зловісні мерці» виходить під керівництвом французького режисера Себастьяна Ванічека, який також виступив співсценаристом стрічки.

У центрі сюжету — жінка, яка після смерті чоловіка приїжджає до віддаленого родинного будинку його рідних. Спроба знайти спокій швидко перетворюється на кошмар: члени родини один за одним стають дейдайтами — людьми, одержимими демоном.

Головні ролі виконали Люсіан Б’юкенен, Сухайла Якуб і Гантер Дуен.

«Ваяна»

Режисер: Томас Кайл

У кіно: з 9 липня

Disney продовжує переносити свої анімаційні хіти у формат лайв-екшну. Цього разу на екрани виходить нова версія «Ваяни» — історії, яка вперше з’явилася у вигляді мультфільму 2016 року.

У центрі сюжету — дівчина Ваяна, яка чує поклик Океану й вирушає за межі рідного острова Мотонуї. Її мета — повернути процвітання своєму народові. У небезпечній подорожі їй допомагає напівбог Мауї.

До ролі Мауї повернувся Двейн «Скеля» Джонсон, який озвучував персонажа в оригінальному мультфільмі. Головну роль виконала австралійська акторка Кетрін Лаґая.

«Вбивство на 3-му поверсі»

Режисер: Ремі Безансон

У кіно: з 9 липня

Французька комедія з детективним відтінком розповідає про Колетт — фанатку фільмів Альфреда Гічкока. Жінка починає підозрювати, що її новий сусід убив власну дружину.

Її чоловік Франсуа, відомий автор трилерів, не в захваті від таких припущень. Але зрештою подружжя починає власне розслідування, щоб з’ясувати, чи справді в їхньому будинку сталося вбивство.

«Літо Соррентіно»: ретроспектива

Дати: 9–12 липня

Формат: покази в обраних кінотеатрах

У липні в Україні відбудеться ретроспектива фільмів італійського режисера Паоло Соррентіно. Глядачам покажуть три його знакові роботи: «Велика краса», «Юність» та «Благодать».

Покази пройдуть в обраних кінотеатрах кількох міст:

Київ: «Жовтень», «Ліра», Multiplex Respublika Park;

«Жовтень», «Ліра», Multiplex Respublika Park; Дніпро: Центр сучасної культури DCCC;

Центр сучасної культури DCCC; Львів: Multiplex Spartak;

Multiplex Spartak; Одеса: Multiplex Gagarinn Plaza, «Зелений театр»;

Multiplex Gagarinn Plaza, «Зелений театр»; Хмельницький: Woodmall Cinema;

Woodmall Cinema; Чернівці: Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука та кіноконцертна зала «Чернівці».

«Одіссея»

Режисер: Крістофер Нолан

У кіно: з 16 липня

«Одіссея» Крістофера Нолана — одна з найочікуваніших прем’єр року. Історичний епічний блокбастер заснований на давньогрецькій поемі Гомера.

За сюжетом, після Троянської війни Одіссей вирушає додому, на Ітаку. Дорогою він зустрічає циклопа Поліфема, сирен, чарівницю Цирцею та проходить через низку небезпечних випробувань.

Фільм знімали в різних країнах світу з використанням нової плівкової технології IMAX. У стрічці зіграли Метт Деймон, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Том Голланд, Зендея, Шарліз Терон і Люпіта Ніонго.

Ще до виходу фільм опинився в центрі дискусій. Обговорення викликали зйомки у Західній Сахарі, яка перебуває під владою Марокко, а також питання історичної точності майбутньої стрічки.

«Людина-павук: Абсолютно новий день»

Режисер: Дестін Деніел Креттон

У кіно: з 29 липня

Наприкінці місяця на екрани виходить нова частина історії про Пітера Паркера. За сюжетом, світ більше не пам’ятає, хто ховається за костюмом Людини-павука. Його не впізнають навіть найближчий друг і кохана.

Водночас тіло Пітера починає змінюватися, і йому доводиться пристосовуватися до нових викликів. Головну роль знову виконує Том Голланд, а разом із ним у фільмі з’явиться Зендея.

Липень у кінотеатрах вийде різноманітним: для сімейного перегляду будуть «Посіпаки і Монстряки» та «Ваяна», для фанатів хорору — «Зловісні мерці у вогні», для поціновувачів авторського кіно — ретроспектива Соррентіно, а для любителів масштабних прем’єр — «Одіссея» Нолана та новий «Людина-павук».