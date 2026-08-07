Слід, який не приховає навіть VPN: у Windows знайшли постійний ідентифікатор стеження

Схоже, у Windows усе ще залишаються сюрпризи навіть для тих, хто звик до причіпок Microsoft. Розробники VPN-сервісу Windscribe виявили ідентифікатор GDID (Global Device Identifier) — постійну мітку, яку система присвоює пристрою під час встановлення. Особливість у тому, що вона працює на рівні, недоступному навіть для VPN: скільки б адрес ви не міняли, ідентифікатор лишається тим самим.

Наскільки серйозно це працює на практиці, показав нещодавній випадок: за даними Windscribe, саме GDID допоміг ФБР вийти на слід підозрюваного хакера зі Scattered Spider — браузер Edge прикріплював ідентифікатор до всієї телеметрії, яку відправляв на сервери Microsoft. Зручно для слідства, не дуже зручно для звичайного користувача, який просто не хоче, щоб його пристрій роками впізнавали за унікальним відбитком.

У відповідь Windscribe випустила безкоштовний відкритий скрипт deGDID. Він стирає закешовані ключі GDID у реєстрі й одразу закриває шлях новим — змінює дозволи доступу до відповідних гілок реєстру та блокує внутрішню кінцеву точку DeviceAdd, через яку система реєструє пристрій у Microsoft Identity Services. Запускається скрипт через PowerShell з правами адміністратора: є режим лише перевірки статусу ( -Status ), режим із приховуванням самих ідентифікаторів у логах ( -Status -Redact ) і повноцінний захист ( -Protect ), який за потреби можна відкотити назад ( -Unprotect ).

Тут же й застереження. Скрипт відмовиться працювати на комп’ютерах, підключених до домену чи корпоративного управління, — тобто на робочих машинах він марний. Після ввімкнення захисту можуть перестати нормально працювати вхід через обліковий запис Microsoft і частина хмарних сервісів. І головне: усе, що GDID встиг відправити на сервери Microsoft раніше, скрипт видалити не може — ці дані там просто залишаються.