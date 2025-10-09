One UI 8 на базі Android 16: Samsung розпочав масштабне оновлення для чотирьох моделей

Компанія Samsung розпочала розгортання стабільної версії фірмової оболонки One UI 8, що базується на новітній операційній системі Android 16. Оновлення одночасно отримують власники чотирьох популярних моделей: складаних флагманів Galaxy Z Fold4 та Galaxy Z Flip4, а також моделей середнього сегмента Galaxy M36 та Galaxy F36.

Оновлення для флагманів та середнього класу

Для складаних смартфонів — Galaxy Z Fold4 (прошивка F936BXXUAIYIF) та Galaxy Z Flip4 (прошивка F721BXXUAIYIF) — оновлення є доволі об’ємним, займаючи понад 3 ГБ. Воно містить не лише всі візуальні зміни та нові функції Android 16, але й актуальний жовтневий патч безпеки.

Власники моделей Galaxy M36 (прошивка M366BXXUZBYI3) та Galaxy F36 (прошивка E366BXXU2BYI4) також отримують One UI 8. Розмір цього оновлення становить приблизно 2,3 ГБ, проте воно містить вересневий патч безпеки.

Усі чотири пристрої отримають значні покращення продуктивності та очікувані візуальні зміни інтерфейсу, характерні для Android 16 та нової версії One UI.