Стало відомо, чи можуть росіяни за допомогою UnionPay оплачувати AppStore, Google Play та інші сервіси

На тлі блокування платіжних систем Visa та Mastercard в Росії власники банківських карток стали подавати заявки на оформлення карток UnionPay , які здаються порятунком у цій ситуації. Розбираємося, чи може така карта способом уникнути покарання за напад на Україну.





Що таке UnionPay?

Union Pay – це китайська платіжна система, запроваджена у КНР у 2002 році для внутрішнього використання. Зараз вона вже є міжнародною і працює у 180 країнах світу, у тому числі й у Росії , де з 2007 року використовується мешканцями Далекого Сходу .

Зараз UnionPay розглядається як альтернатива заблокованим Visa та Mastercard .

У Росії зараз карти UnionPay видають 11 банків, причому сьогодні їх оформлення обійдеться у суму від 5000 до 50 000 рублів залежно від банку і терміновості випуску. Є і безкоштовні віртуальні карти без пластикового носія, але для їх оформлення знадобиться певний час, оскільки навантаження на банківські послуги зараз дуже високе. Чи потрібно оформляти таку картку?

Що можна сплатити карткою UnionPay?

Карта UnionPay може стати в нагоді для закордонних поїздок до країн, які не підтримують платіжну систему МИР, а також для замовлення товарів в інтернет-магазинах на кшталт Amazon та eBay . Але доставка з них поки що все одно припинена.

З такої карти можна оплатити підписку на деякі популярні сервіси , наприклад, Spotify , але продовжити акаунт Netflix вже не вийде. Крім того, зараз за допомогою UnionPay неможливо сплатити покупки в Росії .

Ще такі карти не підключаються до сервісів Apple Pay та Google Pay , а також до інших платіжних систем – Mir Pay , Sber Pay та Samsung Pay . При цьому їх можна прив’язати до Huawei Pay для смартфонів HUAWEI та HONOR .

Чи можна сплатити за допомогою UnionPay підписки в App Store та Google Play?

На даному етапі карта UnionPay росіянам мало чим допоможе, тому що ні App Store , ні Google Play її не приймають.

Єдиний варіант – це оплата сервісів безпосередньо розробникам в обхід App Store та Google Play .

Незабаром, ймовірно, універсальним варіантом стануть кобейджингові карти «МІР-UnionPay», які вже почали і продовжать пропонувати російські банки.

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