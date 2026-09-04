Android 17 прийшов ще на десяток смартфонів Samsung: список моделей

Samsung прискорила тестування One UI 9 на базі Android 17 та протягом перших днів вересня відкрила доступ до бета-версії одразу для великої кількості смартфонів Galaxy.

Офіційно компанія 1 вересня оголосила про розширення програми на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Galaxy Z Fold7 та Galaxy Z Flip7. Раніше, ще у травні, тестування One UI 9 стартувало на флагманській серії Galaxy S26.

Однак фактичний список пристроїв, які вже почали отримувати тестові прошивки, виявився значно більшим.

Які смартфони вже отримують One UI 9 Beta

Протягом наступних днів бета-версія з’явилася для:

Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23, S23+ і S23 Ultra;

Galaxy Z Fold6;

Galaxy Z Flip6;

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A36.

Наприклад, для серії Galaxy S23 перша тестова прошивка має розмір понад 3,4 ГБ і містить серпневий патч безпеки.

Galaxy A57 став одним із перших смартфонів середнього класу, допущених до тестування One UI 9, а згодом до нього приєдналися Galaxy A56 та навіть Galaxy A36. Для останнього бета-оновлення важить приблизно 2,4 ГБ.

Це показує, що Samsung цього разу не обмежує раннє тестування лише найдорожчими флагманами.

Що нового в One UI 9

One UI 9 побудована на Android 17. Samsung не робила повного редизайну оболонки, але внесла низку змін у повсякденний інтерфейс.

Одна з найпомітніших — оновлена панель швидких налаштувань. Користувачі отримали більше можливостей змінювати розміри окремих елементів, зокрема регуляторів яскравості та гучності.

Також Samsung розширила налаштування персоналізації, покращила Samsung Notes та додала нові інструменти конфіденційності. Android 17 став основою для оновлених механізмів захисту від потенційно небезпечних застосунків.

Окремі функції One UI 9 спочатку з’явилися на новіших складаних моделях Galaxy, а тепер поступово переходять і на попередні покоління смартфонів.

В Україні поки доведеться чекати

Бета-програма One UI 9 доступна не в усіх країнах. Samsung офіційно називає серед основних ринків Південну Корею, США, Велику Британію та Індію. Для серії Galaxy S26 тестування також доступне у Німеччині та Польщі.

України у списку країн бета-тестування наразі немає. Тому більшість українських власників Galaxy, ймовірно, отримають One UI 9 уже після початку стабільного розгортання.

Водночас швидке розширення програми одразу на кілька поколінь Galaxy S, складані моделі та серію Galaxy A свідчить, що Samsung уже перейшла до масштабного фінального тестування Android 17 перед стабільним релізом One UI 9.