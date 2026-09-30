Армія США обрала робота Alex для дослідження небезпечних місій

Армія США оголосила п’ятьох переможців xTechHumanoid 11 вересня. Організатори отримали 103 заявки, відібрали десятьох фіналістів, а дев’ять команд продемонстрували свої технології на базі Корпусу морської піхоти Квантіко 9–10 вересня.

Серед відібраних розробок — Alex від Інституту людського та машинного пізнання Флориди, або IHMC. Робот має стійкі до ударів приводи, балістичний захист і гібридну систему керування, яка поєднує автономність на основі штучного інтелекту з контролем людини. Рівень балістичного захисту в повідомленні військових не уточнюється.

Перемога в конкурсі означає визнання перспективності технології для подальшого розвитку. Про закупівлю серійних роботів, озброєння Alex або конкретні строки його надходження до підрозділів армія не повідомляла.

Робот має першим заходити в небезпечні будівлі

Один із запланованих сценаріїв — обстеження приміщень перед тим, як туди увійдуть люди. Розробники хочуть, щоб Alex міг підійти до будівлі, відчинити двері та оцінити обстановку всередині. Це може бути корисним як під час військових операцій, так і для реагування на катастрофи.

За характеристиками IHMC, зріст робота становить 179 см, маса — 85 кг. Заявлена швидкість перевищує 1,5 м/с, або 5,4 км/год, автономність — понад дві години, а вантажопідйомність у тривалому режимі — понад 15 кг.

Alex уже проходив демонстрацію поза лабораторією. За повідомленням IHMC, у Меріленді він успішно пересувався гравієм, слизькими поверхнями та нерівним покриттям. Водночас ці результати ще не підтверджують готовності машини до всіх умов реальної операції.

Решта переможців конкурсу працюють над технологіями, потрібними таким роботам: накопиченням і генерацією енергії, чутливими датчиками на кінчиках пальців та програмами перетворення команд на конкретні дії. Армія окремо називає енергозабезпечення одним із питань, які визначатимуть практичне застосування людиноподібних машин.