Анонс Xiaomi Smart Band 9 відбудеться найближчим часом

Компанія Xiaomi вже давно працює над наступником популярного смарт-браслета Mi Smart Band 8. Судячи з усього, Xiaomi Smart Band 9 вийде вже цього місяця.

Портативний гаджет Xiaomi з’явився в базі даних сінгапурського регулятора IMDA з номером моделі M2345B1 для базової версії і M2346B1 для Smart Band 9 з NFC. На жаль, інші подробиці про цей пристрій поки не розкриваються.

Очікується, що Xiaomi Smart Band 9 отримає збільшений екран, більший обсяг акумулятора та інші поліпшення. Нагадаємо, попереднє покоління браслета оснащене 1,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю 600 ніт і функцією Always On Display. Також у девайсі є пульсометр, пульсоксиметр, спортивні функції та батарея, що забезпечує до 16 днів роботи без підзарядки.

Торішній Xiaomi Smart Band 8 був представлений у квітні, тому і 9-те покоління ми чекаємо цього місяця.