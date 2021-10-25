Redmi готує випуск “народних смартфонів” Note 11

Про підготовку лінійки смартфонів Redmi Note 11 від Xiaomi було відомо вже давно, але ось до реальних новин справа дійшла тільки в останні кілька днів. Тепер в користувачів є уявлення того, як будуть виглядати нові “народні смартфони” від китайської компанії.





Гострі грані – нове віяння моди?

Гордість компанії – зовнішній вигляд смартфонів. По-перше, пристрої будуть сильно відрізнятися від того, що ми бачили в Redmi Note 10: про це говорить сам очільник Redmi Лу Вейбінг, та й на рендерах ми бачимо “дещо знайоме” від новинок Apple двох останніх років. Звідси випливає другий факт: загострені грані смартфонів – це модно і молодіжно. Про зручність можна міркувати довго – кожному до душі своє.

Головне, що Redmi, як і раніше, знає толк в мудрих і зручних рішеннях: сканер відбитків залишиться там, де йому саме місце – на кнопці блокування, а роз’єм 3.5 мм в наші дні для багатьох смартфонів – недозволена розкіш, але середньо-бюджетний сегмент ще тримає марку.

Скажемо “ні” шіму!

До кінця не ясно одне: чи отримає молодша модель IPS-матрицю. Чутки в мережі говорять про те, що під склом Gorilla Glass Victus буде розташовуватися саме вона, діагональ всього екрану складе 6.5 дюйма, матриця отримала роздільну здатність Full HD + і підтримку частоти оновлення 120 Гц. Чекати AMOLED і 120 Гц в початковому смартфоні лінійки – занадто наївно, тому противники AMOLED і ШІМ були б задоволені рідкокристалічною перемогою.

50 “сумних” мегапікселів

Камера в середньо-бюджетному сегменті – щось дуже дивне і не завжди збагненне. 48 МП, 64 МП, а пізніше і зовсім 108 МП … Таке зростання пікселів потрібно було зупинити – саме тому Samsung створила нетривіальне рішення з роздільною здатністю 50 МП. Ось тільки така “зміна поколінь” призначається не для потенційного покращення якості знімків, а для зменшення товщини сенсора. Сенсор Samsung JN1, незважаючи на схожість у звучанні з флагманським GN1, пропонує дуже скромні характеристики (розмір пікселя – 0.64 мкм, розмір датчика 1 / 2.76 ”) і стандартний набір покращень у вигляді Pixel Binning і т.д.

Ємна батарея і середній процесор

В батареї смартфона поліпшень чекати теж не доводиться: обсяг залишиться приблизно тим самим – в районі 5000 мА / год, як і потужність провідної зарядки на 33 Вт.

Процесор в особі MTK Dimensity 810, з яким смартфон пов’язують чутки, як для початку середньо-бюджетного сегмента цілком непоганий, але зірок з неба не хапає. Чіп побудований по техпроцесі 6 нанометрів і включає в себе вісім ядер, два з яких – Cortex -A76 (до 2.4 ГГц), ще шість – енергоефективні ядра Cortex-A55 (до 2 ГГц). На потенційно високу продуктивність тут немає надії – отримуємо “робочу конячку” для повсякденних завдань без претензії на запуск найвимогливіших ігор.

Але, що цікаво, серед тизерів можна було знайти новину про те, що смартфон отримає найактуальнішу версію Bluetooth 5.2, а ось Dimensity 810 вміє працювати тільки з Bluetooth 5.1. Швидше за все, Redmi зробить вибір на користь іншого чіпа, який не сильно вирізнятиметься в продуктивності, або ж пожертвує новим модулем і залишить його лише в Pro-версії смартфона.

Те ж саме і з пам’яттю: чіп не підтримує стандарти вищі LPDDR4X (до 2133 МГц) / UFS 2.2. Пам’ять досить швидка і недорога, до неї претензій бути не повинно.

А чи є прогрес?

Перші враження про смартфон двоякі: він практично не зрушив в технічному плані з тієї точки, що задав Redmi Note 10. Так, процесор тепер трохи свіжіший, чим той же Snapdragon 678, але ось дисплей і зовсім поміняв матрицю з AMOLED на IPS, а камера, як на нас, стала тільки гірше. Добре, що батарею хоча б не урізали.

Але ось попередня ціна смартфона змушує задуматись: 185 доларів за Redmi Note 11 у варіації 4/128 ГБ – не така вже й погана ціна. Ще одна версія, на яку варто було б звернути увагу – 6/128 ГБ: ціна на неї – 220 доларів. Власне, купувати такий смартфон у варіаціях 8/128 ГБ і вже тим більше 8/256 ГБ, про які так само активно поширюються чутки, ми зовсім не бачимо сенсу – з такими запитами потрібно дивитися на сегмент дещо вище.