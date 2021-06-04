Samsung готує свій найдоступніший смартфон

Південнокорейський гігант Samsung планує оновити свій найдоступніший смартфон. Найближчим часом вийде Galaxy A03s, про який нам розповіли @OnLeaks і 91mobiles. Вони виклали в мережу кілька якісних рендерів, тривимірну модель і основні подробиці про характеристики пристрою.





Головна особливість майбутнього новачка полягає в наявність дактилоскопічного датчика і порту USB-C, яких не було в попередній моделі. Тепер такі фішки доступні навіть в самому бюджетному сегменті.

Гаджет отримає потрійну камеру на задній панелі, 6.5-дюймовий дисплей з каплевидним вирізом для фронталки, а габарити корпусу складуть 166,6 x 75,9 x 9,1-9,5 мм. Інформації по апаратній платформі і конфігураціях пам’яті новинки, як і по дату релізу, поки що немає. Залишається чекати тільки офіційних заяв від компанії Samsung і нових витоків від інсайдерів.