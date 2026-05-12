Бюджетна відеокарта AMD Radeon RX 9050 розсекречена до анонсу

Згідно з новим інсайдом, компанія AMD готує до випуску Radeon RX 9050 — ігрову відеокарту початкового рівня. У мережі вже з’явився список очікуваних характеристик майбутньої новинки.

Технічні характеристики новинки

За інформацією порталу Videocardz, основою цієї бюджетної моделі стане графічний чіп Navi 44. Ключові параметри GPU включають:

Обчислювальні блоки: 2048 одиниць.

Тактова частота: базова становить 1920 МГц, а в режимі Boost вона може зростати до 2600 МГц.

Відеопам'ять: 8 ГБ стандарту GDDR6 на 128-бітній шині зі швидкістю 18 Гбіт/с.

Інтерфейс: підтримка сучасного PCIe 5.0 x16.

Позиціювання в лінійці

Цікаво, що нова відеокарта є своєрідним «гібридом» існуючих моделей серії. Обсяг відеопам’яті (VRAM) новинка успадкує від RX 9060, тоді як графічний чіп запозичено у RX 9060 XT, проте він працюватиме на нижчих частотах. Інші деталі, як-от можлива ціна чи точна дата офіційного анонсу, наразі залишаються таємницею.