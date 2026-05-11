reCAPTCHA по-новому: Google блокує доступ власникам смартфонів без сервісів GMS

Компанія Google без офіційних анонсів змінила алгоритми роботи сервісу reCAPTCHA, суттєво ускладнивши життя користувачам «дегуглізованих» пристроїв. Відтепер гаджети, на яких відсутні сервіси Google (GMS), за замовчуванням ідентифікуються системою як «роботи».

QR-коди замість світлофорів

Традиційні головоломки з пошуком гідрантів чи пішохідних переходів відходять у минуле. У межах нової політики для входу на деякі ресурси система тепер вимагає:

Відсканувати QR-код за допомогою стандартного додатка камери смартфона.

за допомогою стандартного додатка камери смартфона. Мати активні сервіси Google Play на пристрої, оскільки «детектор ботів» тепер жорстко до них прив’язаний.

на пристрої, оскільки «детектор ботів» тепер жорстко до них прив’язаний. Якщо сервіси GMS відсутні, авторизація просто блокується без можливості пройти альтернативну перевірку.

Хто потрапляє «під роздачу»

Це нововведення стає критичною проблемою для прихильників конфіденційності та кастомних прошивок:

Власники пристроїв на базі GrapheneOS та подібних систем без Google-сервісів.

та подібних систем без Google-сервісів. Користувачі офіційних прошивок, які самостійно видалили (дегуглізували) софт від Google.

Цікаво, що для користувачів iPhone зробили виняток: вони можуть авторизуватися через окремий додаток, який не потребує наявності сервісів Google на самому смартфоні.

«Еволюція» безпеки

У технічній документації Google називає ці зміни «еволюцією reCAPTCHA». Оновлення є частиною платформи Google Cloud Fraud Defense, що має на меті захистити шлях клієнта від створення акаунта до моменту оплати. Жодних гучних заяв компанія не робила — інформацію просто тихо додали до мануалів для розробників.