Експерти розповіли, як легко поставити пароль на флешку

Втратили флешку? Ваша подруга може нею тимчасово заволодіти? А розкривати таємниці ох як не хочеться, так?





Флешки стали невід’ємною частиною вмісту наших кишень. Незважаючи на те, що настає ера хмарних сховищ, вона все ж може ніколи не настати. Причин кілька, головних 3: малий об’єм безкоштовних сховищ (спробуйте знайти безкоштовну хмару на 64 гб), абонентська плата за користування хмарою і обов’язкова наявність інтернету. Ми вже мовчимо, що на переважній кількості хмар файли понад 2-4 гб не завантажити.

Висновок один: флешки ховати рано. І не варто читати висновки експертів-теоретиків.

У флешки є свої мінуси. Крім того, що вона може раптово припинити працювати – мова не про це – її можуть вкрасти, флешка може загубитися, її можуть прочитати ваші домашні / друзі / співробітники. Є кілька надійних способів захистити особисті дані на флешці.

По-перше, це звичайні архіватори. Деякі дозволяють шифрувати файли і папки. Наприклад, всім відомий WinRAR. Ми, наприклад, віддаємо перевагу 7zip з однієї причини – він безкоштовний, але робить все те саме, що і WinRAR.

Для захисту паролем даних флешки потрібно:

1. Вставити її в комп’ютер;

2. Встановити WinRAR або 7zip.

3. У Провіднику виділіть файли або папку, потім правою клавішею виберіть пункт “Add to archive” (“Додати до архіву”);

Замість Провідника можна використовувати Total Commander

4. Знайдіть поле “Set password” (“Встановити пароль”).

5. Після створення архіву перенесіть його на флешку

Використовуємо програму CyberSafe Top Secret Free

Вона створює з флешки сейф. Вважається одна з кращих в світі. Коли будете завантажувати побачите, що вона не платна, але не хвилюйтеся: безкоштовної версії вам вистачить. Нею можна шифрувати не тільки флешки, але і диски.

Як користуватися: відкрийте програму, виберіть “Шифрувати диск” і потрібний носій. Далі тиснемо “Створити” і вибираємо алгоритм шифрування, задаємо пароль і натискаємо “Прийняти”. Запускається процес шифрування.

Єдине, що в цій програмі нам не подобається, що використовувати запаролену нею флешку можна не скрізь, а лише на комп’ютерах, де ця програма встановлена. Але для варіанту Дім-Робота цього цілком вистачить.

Або передаєте її товаришу, він у себе таку ж програму тимчасово встановить, і вміст прочитає. Зате, якщо він флешку втратить, той, хто її знайде і не здогадається, що з нею робити.

Інтерфейс складний лише для першого разу

Можна зашифрувати флешку програмою Lockngo

Плюс цієї програми: вона може шифрувати не тільки USB-флешки, але і карти пам’яті, тобто підтримує картрідер. Платна. Безкоштовного функціоналу немає. Про те, що її можна завантажити на відомих сайтах зі вшитим ключем – ми вам не казали.

1. Копіюємо програму на флешку або диск.

2. Запускаємо її і встановлюємо пароль.

Вона зручна на відміну від попередньої тим, що може використовуватися на будь-якому комп’ютері. Адже вона у нас встановлена на сам носій.

За таким самим принципом діє і схожа програма USB Safeguard.