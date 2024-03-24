Названо смартфони Samsung, які оновляться до Android 15

У 2024 році компанія Samsung оновить до One UI 7 близько 50 моделей смартфонів і планшетів. Про це повідомляє видання GizmoChina, посилаючись на ресурс SamMobile.

Очікується, що Google завершить роботу над Android 15 приблизно в липні 2024 року. Потім Samsung інтегрує свою оболонку One UI 7 у нову версію Android, що, ймовірно, займе кілька додаткових місяців. Це означає, що доведеться ще чимало почекати, перш ніж будь-які пристрої Galaxy почнуть отримувати оновлення ПЗ.

Samsung ще не опублікувала офіційний список пристроїв, які отримають Android 15. Редакція SamMobile склала його самостійно, спираючись на порядок оновлення смартфонів південнокорейської компанії в минулі роки. Так, у SamMobile вважають, що з флагманської серії Galaxy S цього року Android 15 отримають моделі S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S24, S24+ і S24 Ultra.

У серії Galaxy Z – Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5 і Z Flip 6, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 і Z Fold 6. У серії Galaxy A – A14, A15, A23, A24, A25, A33, A34, A53, A54, A72, A73. У серії Galaxy Tab – S8, S8+, S8 Ultra, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+. У серії Galaxy F – F54, F34 і F15. У серії Galaxy M – M15, M33, M53, M34 і M54.

У SamMobile вважають, що серії будуть оновлюватися в зазначеному порядку: від Galaxy S до Galaxy M.