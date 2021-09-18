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Яке приховане налаштування змусить акумулятор Android-смартфона працювати довше

18.09.2021
1 хвилина на прочитання
телефон скидання налаштувань

У смартфона можуть бути суперкамера, величезна пам’ять і мільйон інших фішок, але один мінус може перекреслити всю радість від користування – це те, що більшість гаджетів швидко розряджаються.


А що якщо ми скажемо вам, що є легальний спосіб змусити смартфон працювати довше і швидше? Причому це можна зробити всього за кілька кліків, без всякого рутування або встановлення додаткових програм.

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Як це зробити? Зараз пояснимо. Але майте на увазі, що у різних телефонів пункти меню, про які мова йтиме нижче, можуть називатися трохи по-іншому.

Перш за все потрібно включити меню для розробників. Для цього треба зайти в «Налаштування», знайдіть розділ «Про телефон» і тапніть не менш 7 разів за пунктом «Номер збірки». Ви повинні побачити повідомлення, що меню для розробників активовано. Якщо все так і є, поверніться в головне меню налаштувань і відкрийте розділ «Для розробників», який тепер з’явився. Натисніть на пункт «Ліміт фонових процесів». Встановіть ліміт «Не більше 4 процесів».

батарея

В цьому і є суть ідеї – справа в тому, що в телефоні постійно працює у фоновому режимі деяка кількість програм: вони відстежують параметри смартфона, оновлюють контент, підвантажують оновлення тощо. Виставивши налаштування, ми знижуємо кількість процесів, які можуть одночасно працювати у фоновому режимі і з’їдають заряд. А заодно і знижують швидкість.

Залишається сказати, що, коли захочете повернути все як було, потрібно тільки зайти в те саме меню і вибрати «Стандартне обмеження».

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18.09.2021
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