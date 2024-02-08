AI наступає: журналісти створюють профспілку для захисту свої прав

Понад 80 співробітників західного видання IGN оголосили про намір створити профспілку для ігрових журналістів. Насамперед автори бояться, що їх замінять штучним інтелектом.

До ініціативи зі створення профспілки IGN Creators Guild приєдналися 85% співробітників видання – журналісти, редактори, письменники та інші автори контенту. Вони вимагають надати заходи захисту від негативного впливу генеративних нейромереж – люди бояться, що їх замінить ШІ. У разі, якщо звільнення неминуче, вони вимагають виплати компенсації.

Автори ініціативи розраховують, що материнська компанія Ziff Davis добровільно визнає профспілку. Так уже було з виданнями Mashable і PCMag. Поки невідомо, чи зможуть приєднатися до організації співробітники інших ЗМІ.