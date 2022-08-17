WhatsApp отримав важливу функцію, якої немає навіть у Telegram

Сьогодні важко уявити собі пристойний месенджер без можливості видаляти надіслані повідомлення. Однак ця незамінна функція має очевидну проблему — це її незворотність. Якщо ви випадково потерли не те повідомлення або видалили його тільки у себе, але не у співрозмовника, виправити це не вийде.





Розробники WhatsApp взяли до уваги цей недолік та підготували маленький, але дуже корисний апдейт. Тепер після видалення будь-якого повідомлення у користувача в запасі буде кілька секунд, щоб натиснути кнопку «Скасувати». Вийшло зручно, подібної фічі поки що немає навіть у Telegram.

Щоправда, поки що нововведення доступне лише деяким користувачам у тестових версіях WhatsApp. Але можна не сумніватися, що незабаром воно з’явиться в основній збірці.