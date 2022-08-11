Дуров готує «революційне» оновлення Telegram і лає Apple

Новий допис з критикою «несумлінних практик» техногіганта опубліковано в Telegram-каналі Дурова.





У ньому йдеться, що розробники популярного месенджера часто стикаються з труднощами під час поширення нових версій Telegram «через незрозумілий процес перевірки, накладений на всі мобільні додатки технічними монополіями».

“Наприклад, наше майбутнє оновлення, яке має революціонізувати те, як люди висловлюють свої думки в обміні повідомленнями, застрягло в “огляді” Apple на два тижні без пояснень або будь-яких відгуків з боку компанії”, – уточнює засновник Telegram. На жаль, подробиць про це «революційне» оновлення поки що немає.

Дуров висловлює занепокоєння через практику, що склалася: якщо Telegram, один з 10 найпопулярніших додатків у світі, піддається такому поводженню, можна тільки уявити труднощі, з якими стикаються невеликі розробники додатків. «Це не просто деморалізує: це завдає прямих фінансових збитків сотням тисяч мобільних додатків по всьому світу», — йдеться у пості.

За словами засновника Telegram, регулюючі органи в ЄС та інших країнах поступово починають вивчати всі ці зловживання, але «економічних збитків, які Apple вже завдала технологічній галузі, не буде усунуто».