Том Харді анонсував третю частину фільму «Веном»

Том Харді опублікував Фотографію з обкладинкою нового сценарію у себе на сторінці в Instagram. Згідно з дописом, над сюжетом сіквелу працюють Том Харді та сценарист Келлі Марсел, – автор першої та другої частин «Венома».





На місці, де має бути назва нової стрічки, розташувався симбіот з довгим червоним язиком, що стирчить з пащі з іклами. Кіностудія Sony Pictures поки що офіційно не підтвердила початок роботи над «Веномом-3». Чи повернеться режисер Енді Серкіс до роботи над сіквелом, – поки невідомо.

Нагадаємо, “Веном-2” вийшов на великі екрани 14 вересня 2021 року. У фільмі також знялися Вуді Харельсон, Мішель Вільямс, Наомі Харіс, Рейд Скот, Стівен Грем, Пеггі Лу та інші актори.

«Веном» заробив 506,8 мільйона доларів у світовому прокаті і став сьомим найкасовішим проектом 2021 року. Раніше повідомлялося про те, що серіал “Міс Марвел” отримав найвищу оцінку від критиків шоу «Marvel».