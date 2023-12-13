Після проблем з Київстар українцям почали приходити дивні повідомлення у Viber

Після значних перебоїв у роботі мережі “Київстар” з’явилися шахраї, які пропонують компенсацію від імені компанії . Про це повідомила прес-служба “Київстар” у Facebook.

У заяві прес-служби наголошується на сплеску шахрайських дій на різних платформах, включаючи Viber та Facebook, після збою в роботі мережі. Вони підкреслили: “Зараз шахраї активізувалися в різних месенджерах, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації”.

Компанія порадила не передавати конфіденційну інформацію, таку як номери телефонів та особисті дані, невідомим або підозрілим особам. Це застереження є особливо актуальним з огляду на підвищений ризик зіткнутися з шахраями в період нестабільності мережі.

Крім того, з’явилися повідомлення про фейкові акаунти, які поширюють оманливі повідомлення в деяких месенджерах. Ці повідомлення часто спонукають користувачів “відправити запит на компенсацію” – тактика, яку використовують шахраї, щоб скористатися ситуацією. Таким чином, попередження “Київстар” переслідує подвійну мету: інформувати клієнтів про існуючі шахрайські схеми та підкреслити важливість захисту особистої інформації від подібних загроз.