Експерти розповіли, як легко можна використовувати свій смартфон в якості Wi-Fi-миші

Коли під рукою немає комп’ютерної миші або не працює тачпад на ноутбуці, ситуацію може врятувати смартфон. Розбираємося, як налаштувати гаджет для виконання нестандартної задачі.





Ми вже розповідали про те, як перетворити свій смартфон в веб-камеру, але з нього також можна зробити комп’ютерну мишку. Для цього буде необхідна відповідна програма, яку треба встановити на смартфон і комп’ютер, і підключити обидва пристрої до Wi-Fi. Тепер ваш гаджет працює як тачпад, крім того, з нього можна управляти програванням музики і відео, прокручувати документи, переміщатися між вкладками в браузері і багато іншого. Розглянемо, які ще функції є у кількох популярних додатків.

Unified Remote

Unified Remote взаємодіє з комп’ютерами на Windows, MacOS і Linux, у нього є безкоштовна і преміум версії. В безкоштовному варіанті доступні мишка, клавіатура і 18 пультів управління, в платному додаються ще 40 пультів, можливість дзеркального відображення екрану і управління голосом.

Також у Unified Remote є версія з пультами для ТВ, ігрових приставок і ін.

Remote Mouse

Remote Mouse також працює з комп’ютерами на Windows, MacOS і Linux. Програма перетворює екран смартфона в повноцінний тачпад, також можна задіяти клавіатуру, управляти вікнами браузера, папками, робочим столом, вимикати або перезавантажувати комп’ютер. У платній версії Remote Mouse Pro присутні кнопки для швидкого управління аудіо і відео, наприклад, ними зручно перемикати ролики на Youtube.

PC Remote

PC Remote призначений тільки для ПК на Windows і смартфонів на платформах Android і Windows. У ньому закладені функції тачпада, ігрового контролера і клавіатури. Наприклад, замість стандартних кнопок миші, можна налаштувати все спеціально для ігор. Також програма дозволяє демонструвати на екрані комп’ютера фотографії з галереї смартфона.