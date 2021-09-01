Незвичайний збій: Android-телефони можуть блокувати виклики

Жарт про те, що в 2021 році зовсім небагато людей використовують смартфони для голосових викликів не так вже й далеко від істини. Проте час від часу у кожного виникає необхідність зателефонувати або прийняти дзвінок. Якби можливість голосових викликів була б відключена в сучасних смартфонах, люди б відчули серйозні незручності. І це вже спостерігається на частині пристроїв.





Виявляється, одна з недавніх оновлень для Android містить помилку, яка впливає на можливість здійснення дзвінків голосом. Ця інформація підтверджена Google. Однак, представники компанії не вказали, яка саме версія ПЗ містить помилку. Даний факт дуже неприємний, але не може бути причиною відмови від оновлень взагалі. Найкраще зайняти вичікувальну позицію і взяти паузу на кілька днів, поки з’являться перші результати роботи пристроїв після виходу оновлення.

Як правило, Google випускає патчі, які повністю або частково усувають наслідки помилок. Так сталося і цього разу. Якщо в вашому пристрої налаштовано автоматичне оновлення, то, швидше за все, вам нема про, що турбуватися. Якщо ж ви оновлюєте свій смартфон вручну, то помилка може бути присутня у вашій версії ПЗ. Усунути проблему не так складно – потрібно тільки оновити додаток Google.

Для цього відкрийте магазин Play Store і відшукайте там додаток Google. Під ним повинна бути кнопка «Оновити». Якщо програма вже оновлена, то на кнопці буде напис «Відкрити». Взагалі, ймовірність, що на вашому смартфоні збоять голосові виклики порівняно мала, якщо ви не користуєтеся пристроєм корейської компанії LG. Є інформація, що збої торкнулися пристроїв тільки цього бренду, але експерти рекомендують все ж оновити додаток незалежно від того, якою компанією випущений ваш девайс.