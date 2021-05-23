Стало відомо які смартфони Xiaomi першими отримають Android 1

Декілька днів тому відбулася щорічна конференція, на якій Google офіційно презентували нову версію своєї операційної системи Android. Тепер на світ з’явилася вже 12 версія. Але це щось нове, щось таке, чого раніше користувач ще не бачив. Як вже відомо, тепер вид інтерфейсу буде змінюватися сам без сторонніх дій від користувача смартфону.





Вигляд елементів та їх забарвлення буде змінюватися в залежності від того, що за картинка буде стояти на робочому столі. Саме через це ймовірність того, що два користувачі будуть мати однаковий інтерфейс зводиться до мінімуму. Додається, що тепер компанія Гугл була більш схильною до того, аби була максимальна різноманітність та поєднання всіх елементів системи. Але це планувалося зробити так, аби між цими двома елементами була повна гармонія. Окрім цього компанія в черговий раз обіцяє, що навіть за таких умов зменшиться розхід батареї, навіть не дивлячись на те, що продуктивність має зрости в декілька разів.

Зараз вже кожен віджет буде змінювати свій вид самостійно і все також буде залежати від того, що саме робить а даний момент користувач. Через це смартфони стануть ще більш розумними, адже кожному користувачеві це має посприяти для більш зручного користування пристроєм, а це і є неймовірним плюсом ОС Android 12.

Конкретно щодо того на яких пристроях з’явиться дана операційна система ще точно невідомо, але вже є інформація від представників Xiaomi, які говорять, що Xiaomi Mi 11 матиме тестову версію системи. А також додається, що можливість спробувати на собі нові можливості ОС буде і у користувачів з пристроями Xiaomi Mi 11X та Xiaomi Mi 11X Pro.