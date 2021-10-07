Windows 11 уповільнює процесори AMD на 10-15%

Установка нової операційної системи Windows 11 може призводити до зниження продуктивності систем на процесорах AMD, які підтримують цю платформу офіційно.





Падіння швидкодії може спостерігатися як під час повсякденної роботи, так і в іграх, причому в останньому випадку зниження продуктивності досягає 10-15 відсотків.

В AMD розраховують, що помилка буде виправлена ​​силами Microsoft в одному з найближчих оновлень. Компанія також не радила користувачам, для яких зниження швидкодії системи може бути критично, оновлюватися до Windows 11.

Проблема зачіпає системи на базі процесорів AMD Ryzen серій 3000, 4000 і 5000, які використовують архітектури Zen 1 і Zen2.