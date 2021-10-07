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Windows 11 уповільнює процесори AMD на 10-15%

07.10.2021
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AMD Ryzen 3000

Установка нової операційної системи Windows 11 може призводити до зниження продуктивності систем на процесорах AMD, які підтримують цю платформу офіційно.


Падіння швидкодії може спостерігатися як під час повсякденної роботи, так і в іграх, причому в останньому випадку зниження продуктивності досягає 10-15 відсотків.

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В AMD розраховують, що помилка буде виправлена ​​силами Microsoft в одному з найближчих оновлень. Компанія також не радила користувачам, для яких зниження швидкодії системи може бути критично, оновлюватися до Windows 11.

Проблема зачіпає системи на базі процесорів AMD Ryzen серій 3000, 4000 і 5000, які використовують архітектури Zen 1 і Zen2.

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07.10.2021
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