Названо способи приховати файли на ПК

Інколи виникають ситуації, коли нам потрібно приховатись якісь файли на ПК, яким користуємось не тільки ми. Ось декілька варіантів, як це можна зробити.





1. Додати до архіву та запаролити. Чим складніший і довший пароль, тим менший ризик, що архів може бути розархівований. Якщо запаролити «архів в архіві», навряд чи хтось відкриє такий файл. Головне, самому не забути пароль;

2. Можна перейменувати файл під якусь системну бібліотеку і зберегти в папці Windows або навіть у кошику;

3. Можна використовувати приховані атрибути файлу. Щоправда, просунутий користувач може знайти те, що потрібно.

Фантазій багато, але не варто забувати, що якщо ви перейменуєте текстовий файл, його можна буде знайти пошуком по тексту всередині файлу. Найнадійніший спосіб приховування – архівація або зберігання потрібних даних на окремому зовнішньому накопичувачі.