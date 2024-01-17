WhatsApp перестав працювати в Росії

Росіяни скаржаться на проблеми в роботі месенджера WhatsApp по всій країні. За даними порталу DownRadar, неполадки почалися о 8 ранку за московським часом.

Найбільше на перебої у WhatsApp скаржаться жителі столиці, Уфи, Казані та Самари. З повідомлень користувачів випливає, що месенджер не завантажує діалоги, не відправляє і не приймає повідомлення. При цьому, у деяких операторів WhatsApp працює без проблем.

Причини неполадок і терміни їх усунення поки невідомі.