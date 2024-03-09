Криптобіржа Binance випустила власні парфуми

Криптовалютна біржа Binance випустила обмеженим тиражем парфум під назвою “CRYPTO” (або “Eau de Binance”) на честь Міжнародного жіночого дня. Аромат описується як такий, що містить ноти озону, солі, моху, мандарина і мускусу, щоб отримати “хрусткий і підбадьорливий” запах.

Однак кампанія була широко розкритикована за несучасність і стереотипність. Критики стверджують, що криптопарфум “зміцнює образ криптовалюти як простору, в якому домінують чоловіки, одержимі стереотипними чоловічими заняттями”.

Binance стверджує, що кампанія задумувалася як спосіб розтопити лід і спонукати жінок дізнатися більше про криптовалюти. Сам парфум не продають, а пропонують як пробник на заходах у Бахрейні.

Незважаючи на сатиричні заяви Binance, багато хто сумнівається в ефективності кампанії. Статистика свідчить про значний гендерний розрив у криптоіндустрії: тільки 7% засновників web3 є жінками, і лише 27% співробітників провідних криптостартапів – жінки.

Хоча Binance захищає кампанію як легковажну спробу викликати інтерес, критики стверджують, що вона принижує реальну проблему гендерного розмаїття у фінансовій сфері. Пропозиція пробників парфумів виглядає як поверхневе вирішення складної проблеми.