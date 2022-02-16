Чергове оновлення Windows 11 ламає принтери та загрожує перегріванням процесору

Для Windows 11 вийшло оновлення KB5010414 з 27 змінами та значними побічними ефектами. Його встановлення призводить до зростання навантаження на процесор і, як наслідок, підвищує його температуру, що може призвести до перегріву. Також апдейт ламає підсистему друку.





Оновлення, яке краще не встановлювати

Корпорація Microsoft випустила оновлення для Windows 11, інсталяція якого, теоретично, може вивести комп’ютер з ладу. Апдейт за номером KB5010414 викликає відмови в роботі принтерів та перегрів центрального процесора через підвищене навантаження. За наявності не найпотужнішої системи охолодження це може зашкодити CPU.

Як пише профільний портал MSPowerUser, ці проблеми починають виявлятися виключно після встановлення небезпечного оновлення. Патч поки що недоступний звичайним користувачам і поширюється лише каналами Windows Insider і Release Preview. Тим не менш, зберігається ймовірність, що апдейт все ж таки набуде більш широкого поширення.

Найпростіше дізнатися про наявність на комп’ютері оновлення можна за номером збірки операційної системи. Встановлення пакета KB5010414 змінює його на Build 22000.526. Оновлення може бути видалено стандартними засобами Windows, після чого система приходить у норму – навантаження на CPU падає, а до принтерів повертається працездатність.

Microsoft нічим відповісти

Оновлення KB5010414 саме по собі містить ряд поліпшень для Windows 11, проте в даному випадку побічні явища після його встановлення за своїми масштабами переважають усі позитивні зміни. На момент публікації матеріалу Microsoft не коментувала проблему з цим патчем і не уточнювала, чи вона має намір її вирішувати.

За даними порталу BetaNews, софтверний гігант обізнаний про те, що чергове оновлення для новітньої Windows 11 лише псує систему.

Мала частина змін, які містить пакет KB5010414

За даними MSPowerUser, Microsoft зробить оновлення KB5010414 доступним для широких мас до кінця лютого 2022 р. Загалом воно привносить 27 змін у Windows 11. Частина з них спрямована на усунення раніше виявлених недоліків системи, інші ж додають до неї нові можливості.

Microsoft дуже не любить принтери

Microsoft із завидною постійністю випускає оновлення для Windows, які унеможливлюють використання принтерів. Найчастіше з цим стикаються користувачі Windows 10, але і тих, хто перейшов на сучаснішу Windows 11, дана доля не минула.

Іноді у непрацюючому принтері винен зовсім не сам принтер

Перша стабільна збірка Windows 11 побачила світ 5 жовтня 2021 р., і вона вже не вміла коректно працювати з принтерами. Система відмовлялася взаємодіяти з принтерами компанії Brother – одного з найбільших виробників такої техніки у світі. Вона або зовсім не «бачила» принтер, що підключений до ПК, або створювала проблеми при спробі його налаштувати.

Проблема торкнулася як мінімум 90 моделей принтерів Brother. У ряді випадків з нею стикалися і власники принтерів HP.

Таким чином, з урахуванням KB5010414 це вже як мінімум вдруге за минулі з моменту виходу Windows 11 чотири з половиною місяці, коли Microsoft ламає підсистему друку простим випуском оновлення.

Роки мук

Windows 11 позиціонується Microsoft як повноцінна заміна Windows 10, яку вона спочатку збиралася зробити своєю останньою настільною ОС і підтримувати її роками. Тим не менш, тепер підтримка Windows 10 завершиться у жовтні 2025 року.

За час існування Windows 10 (система вийшла в липні 2015 р.) Microsoft неодноразово обдаровувала її оновленнями, що викликають збій при роботі з принтерами. Наприклад, наприкінці вересня 2019 р. з’явився апдейт KB4517211, який наділяє диспетчер друку до певної міри “штучним інтелектом”, до того ж досить підступним. Встановлення оновлення призводило до мимовільного скасування друку або його аварійного завершення.

Кумулятивне оновлення для Windows 10, датоване травнем 2020, теж заважало користуватися принтером. Ще одна перезавантаження комп’ютера могло призвести до “сліпоти” системи – вона переставала “бачити” підключений принтер, навіть якщо той добре працював до моменту рестарту.

Деяким користувачам доводилося самостійно відключати службу друку в Windows 10, щоб захиститися від хакерів. Влітку 2021 р. в ній було знайдено гігантський пролом, майже відкриті двері для кіберзлочинців, і щоб їх закрити, користувачеві потрібно було втратити можливість друкувати документи.

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